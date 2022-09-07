تقرير: ليوناردو دافنشي فنان يرجع إليه أصل العديد من الاختراعات

أظهر تقرير أن دفتر ملاحظات الفنان ليوناردو دافنشي مليء بالرسومات التي توضح الخطوط العريضة لبعض الآلات التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم.

وقال التقرير الذي نشره موقع caminteresse، يوم السبت الماضي، إنه بفضل مهارات دافنشي في الرسم تمكن من تصور ووضع رسومات تخطيطية لبعض تلك الآلات.

وأضاف أنه في عام 1493 تخيل مركبة ذات عجلتين تستعمل كوسيلة للتنقل، لكن على الرغم من أنه لم يُنسب إليه اختراع الدراجة الهوائية إلا أنه مؤلف العديد من الرسومات التخطيطية التي توضح هذه المركبة.

ولم يتوقف دافنشي، بحسب التقرير، عند سيارة النقل ذات العجلتين. لقد ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تخيل ورسم هيكل مربع مزود ببراميل والغرض منها تشغيل عجلة قاطرة، ليخترع السيارة، ويصبح نموذجه أحد أقدم الرسومات المعروفة في عالم السيارات.

وخلال السنوات التي أصبح فيها ليوناردو دافينشي مهتما بالعلوم إلى جانب الفنون، أصبح قريبًا جدًا وملاحظًا يقظًا للطبيعة، حيث استطاع أن يدرس تحليق الطيور والخفافيش.

وأدت أبحاثه إلى تخيل ورسم مشروع آلة طائرة، واستوحى أفكارا من أجنحة الطيور لرسم آلة قادرة على الطيران، كما قاده خياله إلى مشاركة أفكاره حول أهمية هيكل مزدوج للقوارب.

ووفقا لكتاباته فإن تزويد القوارب بجدارين يجعل المركبة أقوى ضد الشعاب المرجانية. كما اخترع بدلة الفضاء، ولباس الغوص الذي يسمح بالبقاء لفترة أطول في حالة انقطاع التنفس.

يذكر أن الإيطالي ليوناردو دافنشي يعتبر فنانا متعدد المواهب في عصره وقد ولد في 14 نيسان/ أبريل 1452.