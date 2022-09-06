حشرات بحرية صغيرة تهاجم رواد شواطئ كاليفورنيا الأمريكية

تسبب هجوم أسراب من الحشرات البحرية الصغيرة ”Excirolana chiltoni“ التي تتغذى على اللحوم، بحالة من الرعب والفوضى للمصطافين على طول ساحل كاليفورنيا.

وتتغذى تلك الحشرات، التي يطلق عليها ”أسماك القرش الصغيرة“ على سحب الدم من أقدام رواد الشواطئ، بحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ونقلت الصحيفة شهادات لبعض من هاجمتهم الحشرة القاتلة، وقالت تارا سوفاج: ”كان الدم يغطي قدمي وبين أصابع قدمي. لقد سحبت قدمي. وكأن أسماك الضاري المفترسة الصغيرة قد عضتني“.

وبحسب تقرير ”Live Science“، فإن الحشرات التي تأكل اللحم هي في الواقع متساوية الأرجل على خط الماء وتسافر في أسراب تصل إلى ألف كائن.

وهذه الكائنات هي نوع من القشريات التي تضم أيضًا أكثر من 10 آلاف نوع من الكائنات البحرية التي تعيش في المياه العذبة والرمال، ويتراوح حجمها من كائنات صغيرة مثل ”E. chiltoni“ إلى 10 بوصات تتجول في قاع البحر.

وقال ريان هيشينغر الأستاذ في معهد سكريبس لعلوم المحيطات لشبكة ”CBS8“: ”يطلق عليها اسم ”excirolana chiltoni“ وهذه القشريات هنا على مدار السنة“.

وأضاف: ”إنها متماثلة الأرجل، وهي أحد أقارب الحيوانات الممتلئة التي تعيش في المحيط وفي المياه الضحلة جدًا على طول الطريق حتى ألاسكا واليابان. من المعروف أنها تعض الناس. هي حقا تقضي وقتها في الماء. إنها تحب أكل اللحوم الطازجة مثل الحيوانات المحتضرة أو الحيوانات النافقة“.

وبحسب خبراء الحياة البحرية، عادة ما توجد تلك الكائنات على مدار العام على طول ساحل كاليفورنيا وعلى الشواطئ في مناطق شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة وكندا.

وتعيش متساويات الأرجل عادة تحت الرمال، لكنها تظهر في المياه الضحلة عندما ينحسر المد، وإذا كانت هناك سمكة ميتة أو جثة كبيرة أخرى على الشاطئ، فسوف تتصرف بسرعة مثل النسور وتستمتع بتناول الوجبة.