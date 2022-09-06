الكويت.. وفاة المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان

أعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء، وفاة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 74 عاما.

وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية وحسابات إخبارية عدة، إن ”فهد الرجعان توفي صباح اليوم في لندن“ دون الكشف عن تفاصيل أخرى حيال الوفاة.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.

وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330,000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة استثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد على 300 مليون دولار.