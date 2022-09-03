5 قواعد للحصول على الحياة البسيطة

يقال إن ”الحياة الجيدة هي حياة بسيطة“، ومع زيادة التعقيد في العالم والتطور والتسارع يصبح من اللازم اللجوء إلى البساطة لتسهيل الحياة ومجاراة التحولات السريعة.

ويؤكد الخبراء أن هناك إطار عمل يمكن أن يساعدنا في بناء نسختنا من الحياة البسيطة من خلال خمس قواعد يطرحها تقرير من موقع ”بيغ ثينك“ وهي:

التزم بالتكرار

يقول كين سيغال، مؤلف كتاب Think Simple، ”عندما تحاول إنشاء شيء بسيط، هناك قيمة كبيرة كامنة في هذه الفكرة والتي تتمثل في إجراء عملية تكرار وتحسين الأمور باستمرار حتى تصل إلى ما تريده“.

للعثور على حياتك البسيطة، كن على استعداد لتجربة أشياء جديدة. كن حذرا بالرغم من ذلك. فعندما نكرر، فإننا نميل إلى تكديس الأفكار والميزات والأدوات، لذلك تذكر أنه من المهم تجاهل ما لا يجدي مثل الاحتفاظ بما لا ينفع.

افعل أشياء أقل بشكل أفضل

في The Paradox of Choice، يقدم باري شوارتز فكرة أن الكثير من الخيارات لا تؤدي إلى الرضا بل تخلق القلق في القرار وتؤدي في النهاية إلى عدم الرضا عن اختيارنا، وعندما نحاول تحقيق 31 مهمة مختلفة في حياتنا، فإننا نشعر بالتعب والقلق وعدم الرضا.

لذلك، من خلال تكريس نفسك للقليل، فإنك تفعل تلك الأشياء بشكل أفضل، يجب أن تكون الأنشطة والجهود التي تقرر قطعها نتيجة لفحص ذاتي طويل وصادق للأشياء المهمة وذات المغزى بالنسبة لك.

خلق إحساس بالتوافق

عندما تكون الحياة فوضوية، يكون انتباهك ضئيلا للغاية، ولكن عندما تكون الحياة بسيطة، فإنك تركز وتجذب الانتباه بما يتماشى مع نيتك.

عند تبسيط أي مجال من مجالات حياتك، ضع في اعتبارك العناصر التي تجعلك منسجمًا مع المهمة وأيها يصرف انتباهك، ثم احتفظ بما ينجح وتخلص مما يتبقى.

على سبيل المثال البسيط، يمكن لمساحة العمل في مكتبك أن تحفز الأداء والإنتاجية بشكل أفضل إذا حافظت على ترتيبها، وتأكدت من أن كل شيء في مكانه الصحيح.

كما يمكن أن تساعد صور عائلتك أو نبتة مكتبية أو بعض الزخارف في تحفيز التدفق وخلق إحساس أكبر بالاتصال بعملك. فقط تأكد من أن كل شيء يبني هذا الإحساس بالتوافق والسهولة.

لا تتجاهل التعقيدات

نحن نعيش في عالم معقد، وتجاهل تلك التعقيدات من أجل البساطة خطأ. وبدلاً من ذلك، قم بإنشاء أنظمة بسيطة تساعدك على تجاوز تلك التعقيدات بكفاءة أكبر.

تذكر أنه بإمكاننا تبسيط نهجنا من خلال عدم المماطلة، والانسحاب من البرامج غير الضرورية، والبحث عن المساعدة من المتخصصين عندما يصبح الأمر ضاغطاً أكثر من اللازم. وتذكر أن ”الحياة معقدة، ولأن الحياة معقدة، فإن البساطة تبرز“.

تقبل العيوب

لا توجد حياة شاعرية، فالأخطاء ستحدث والنقص جزء من الصفقة. لكن الحياة البسيطة لا تطلب منا تصحيح أي منهما. بدلاً من ذلك هي تسمح لنا بتقدير الأخطاء. ومن الحكمة تقبل وجود العيوب والتوقف عن محاربتها ورفضها.

تذكر أن البساطة من الأمور المطلوبة في مجال الأعمال، ولتحقيقها من المهم وجود النظام، وعدم وجود فوضى، والمثابرة على الاتجاه الثابت.