تعرّف على أشهر 10 مهرجانات طعام في العالم

رصدت مجلة ”ترافيل“ المتخصصة في السياحة، أشهر مهرجانات الطعام حول العالم، والتي تجذب سنويًا ملايين الزائرين.

وتعد زيارة هذه المهرجانات فرصة غنية للتعرف على الثقافة والتراث المحلي للبلدان التي تنظم فيها، بحسب التقرير.

مهرجان الطماطم ”لا توماتينا“

يقام مهرجان ”لا توماتينا“، أو مهرجان التراشق بالطماطم، في بلدة بونيول في بلنسية شرق إسبانيا، في الأربعاء الأخير من شهر آب/أغسطس.

ويحظى هذا الحدث بشعبية كبيرة، حيث يشارك فيه عدد لا يحصى من السياح من جميع أنحاء العالم.

مهرجان أوكتوبرفست

يعد مهرجان ”أوكتوبرفست“ أحد مهرجانات الطعام الشهيرة حول العالم التي تقام سنويًا في ميونخ بألمانيا، وهو يستضيف نحو 6.3 مليون زائر على مدار 16 يومًا.

ويمكن خلال زيارة المهرجان تذوق أفضل المشروبات وبعض المأكولات البافارية التقليدية.

كما سيشاهد رواد المهرجان أيضًا الأزياء التقليدية القديمة.

مهرجان نابولي للبيتزا

يحب عشاق الطعام المطبخ الإيطالي، خاصة البيتزا التي خصصت مدينة نابولي مهرجانًا للاحتفال بها، في حزيران/يونيو، من كل عام.

ويعد مهرجان ”Napoli Pizza Village“ واحدًا من أفضل مهرجانات الطعام في العالم التي تقدم خدماتها لملايين الزوار سنويًا والذين يستمتعون بكل شيء متعلق بالبيتزا.

عرض طوكيو رامن

يشتهر الرامن بأنه طبق ياباني له تاريخ مثير للاهتمام، وهو طعام مفضل لدى العديد من عشاق التذوق العالميين.

وتحتفل طوكيو بمهرجان الرامن، من أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

ويكشف المهرجان عن أنواع ”الرامن“ المتنوعة الموجودة في جميع أنحاء اليابان.

معرض ألبا الدولي للكمأة

تعد الكمأة من أفضل الأطعمة الصحراوية، وتحتفل مدينة ألبا الإيطالية كل عام بمعرض ”Alba White Truffle الدولي.

ويجتمع في هذا المكان عشاق الطعام من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالكمأة البيضاء، حيث يمكن تذوق وشراء أفضل أنواعها.

مهرجان الأومليت العملاق

يتم الاحتفال بمهرجان ”الأومليت“ في العديد من دول العالم، حيث يجتمع مئات الأشخاص من عشاق البيض للاحتفال بمهرجان الأومليت العملاق خلال فترة عيد الفصح.

ويتم تكسير 15 ألف بيضة في طبق عملاق من أجل صنع عجة ضخمة.

معرض صالون دو شوكولا

يعد معرض ”صالون دو شوكو“ من الوجهات المعروفة التي تستضيف محبي الشوكولاتة.

ويشهد المهرجان المقام في فرنسا، عروضًا حية من قبل الطهاة المشهورين عالميًا، وعروضًا لعارضات الأزياء بملابس مصممة مستوحاة من الشوكولاتة.

مهرجان مين لوبستر

يتم الاحتفال بمهرجان ”مين لوبستر“، في نهاية الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستضيف المهرجان عشاق المأكولات البحرية، حيث يأتي العديد من الأشخاص من حول العالم لتذوق المأكولات البحرية والاستمتاع بالأحداث المحلية.

قمة الذواقة العالمية

تعد قمة الذواقة العالمية حدث طهي يقام سنويًا في سنغافورة.

ويعرض الحدث الطعام الفاخر، ويروج للطهاة المحليين، مع تقديم طهاة من جميع أنحاء العالم.

وتشمل القمة أيضًا فعاليات مثل، التذوق، وورش عمل الطبخ والتي تقام في جميع أنحاء المدينة في أماكن مختلفة مثل الفنادق الفاخرة، والمطاعم.

مهرجان العنب

يُعرف مهرجان العنب أيضًا باسم معرض النبيذ.

ويقام مهرجان رمي العنب كل عام في قرية بينيساليم المشهورة بالنبيذ في إسبانيا.

وخلال المهرجان، يتجمع الأشخاص حول مزارع الكروم في القرية، ويقذفون العنب الفاسد على بعضهم البعض.

وبالرغم من أن هذه الممارسة تبدو غريبة إلا أنها تمارس منذ العصور الرومانية القديمة.