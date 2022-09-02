فنان صيني يحقق شهرة واسعة بفضل موهبته الخارقة للجاذبية (فيديو)

حقق فنان صيني يدعى وانغ ييكون Wang Yekun شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق ”تيك توك“ بفضل موهبة خارقة للطبيعة والجاذبية.

ويقضي الفنان الصيني الذي يتمتع بصبر استثنائي ساعات طويلة في محاولة موازنة جميع أنواع الأشياء غير المتجانسة والتي لا فائدة منها، واضعا إياها فوق بعضها البعض كما لو كانت مدعومة بقوة غير مرئية.

وتتنوع الأشياء التي يستخدمها ما بين آلات الخياطة القديمة والزجاجات وأسطوانات الغاز الكبيرة، التي تتوازن بشكل غير مفهوم فوق مفاتيح الربط المعدنية النحيلة، ويبدو أنه لا يوجد شيء لا يمكن لهذا الفنان استخدامه في أعماله المتوازنة المذهلة.

وبدأ وانغ في موازنة الأشياء كهواية في عام 2017 وانطلق في مشاركة إنجازاته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 3 أعوام، ومنذ ذلك الحين حقق مشاهدات مليونية، ولديه الآن متابعون بالملايين عبر ”تيك توك“ وحده.

Wang Yekun es capaz de encontrar el punto de equilibrio de virtualmente cualquier objeto. La habilidad poco común de este hombre chino.

pic.twitter.com/X7HOvFWPyA — 𝗧𝗮𝗺𝗮𝗿á𝗻🇮🇨💛💙 (@MASCanario1) May 7, 2021

وأصبح الفنان الصيني، المقيم في مقاطعة ”Shandong“ شرق الصين، نجمًا على الإنترنت في وطنه بفضل مقاطع الفيديو الجذابة، والتي تضمنت أيضًا تجارب حالفها الفشل والنجاح معا.

وغالبًا ما كسر وانغ عشرات الزجاجات في محاولاته لتحقيق التوازن، وفي أحيان أخرى انهارت الأعمال الفنية التي قضى ساعات في تنفيذها، قبل الانتهاء منها.

وفي النهاية، وصل وانغ دائمًا إلى هدفه، بغض النظر عن عدد المرات التي استغرقها، وكان تفانيه والتزامه هو ما جذب الناس إلى فنه، بحسب موقع ”أوديتي سنترال“.

وقال وانغ: ”تحقيق التوازن بين الحياة فن، وأحيانًا يكون أمرًا جادًا ومضحكًا في بعض الأحيان، شارك أسلوب التوازن كل يوم، دع الجميع يختبر سحر العالم في الضحك“.

وبصرف النظر عن الأشياء الجامدة، مثل دراجة هوائية مدعومة بثلاث زجاجات، يتخصص وانغ أيضًا في التركيبات الديناميكية، مثل الأشخاص الذين يجلسون على مقاعد تبدو على وشك السقوط، وهنا عليك أن تحترم وانغ يوكون للصبر المطلق الذي تطلبه لإخراج منشآته المجنونة، وتصميمه على عدم الاستسلام.