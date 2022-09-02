"بي.بي.سي" تتبرع بـ1.6 مليون دولار للأعمال الخيرية بسبب مقابلة مع ديانا

قالت (بي.بي.سي) اليوم الجمعة إنها تبرعت لجمعيات خيرية بمبلغ 1.42 مليون جنيه إسترليني (1.64 مليون دولار) من عائدات حققتها من مقابلة مع الأميرة ديانا في عام 1995، أجراها أحد صحفييها بطريق الخداع.

وتعرضت القناة في العام الماضي لانتقادات شديدة، بما في ذلك من الأمير وليام ابن الأميرة ديانا، بعد تحقيق خلص إلى أنها حاولت التستر على أساليب الخداع التي استخدمها صحفيها مارتن بشير لإجراء المقابلة.

وقالت المؤسسة ”كانت بي.بي.سي قد أشارت إلى نيتها التبرع للجمعيات الخيرية بعائدات المبيعات التي تم التحصل عليها من مقابلة برنامج بانوراما عام 1995 مع ديانا أميرة ويلز“.

وأضافت ”بي.بي.سي فعلت ذلك الآن، وبالنظر إلى نتائج (التحقيق)، نعتقد أن هذا هو المسار الصحيح والمناسب للعمل“.

تم تقسيم التبرع بالتساوي بين سبع جمعيات خيرية مرتبطة بالأميرة الراحلة، بما في ذلك منظمات للصحة العامة ومكافحة التشرد، والباليه الوطني الإنجليزي وجائزة ديانا.

وحلت الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة ديانا هذا العام، حيث لقيت حتفها في حادث سيارة عام 1997. وتم إحياء الذكرى يوم الأربعاء الماضي.