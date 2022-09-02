تعرف على أفضل الوجهات الاحتفالية حول العالم

يمتلئ العالم بأماكن مذهلة وممتعة يمكن استكشاف وتجربة الحفلات والحياة الليلية فيها.

لكن تقريرا متخصصا نشرته مجلة ”لوكسوري ترافيل“ رصد 5 وجهات قال إنها اكتسبت مكانتها كأكثر الأماكن المخصصة للاحتفالات حول العالم، وهي على النحو التالي:

إيبيزا

تعتبر هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة سواحل إسبانيا واحدة من أشهر الجزر على المستوى السياحي؛ وذلك لكثرة الحفلات الصيفية المقامة فيها مع انتشار النوادي التي تعتبر أحد أهم مقاصد الشباب الأوروبيين في الصيف.

وتضم الجزيرة بعضًا من أفضل النوادي الليلية في العالم، بالإضافة إلى المشاهد المذهلة للحفلات على الشواطئ.

وهي بحسب المجلة، مكان مناسب لحفلات الرقص طوال الليل.

ومع ذلك، فإن نوادي إيبيزا الليلية مشهورة عالميًا لأسباب مختلفة؛ حيث يهتمون بأنظمة الصوت المتطورة والبيئة المبهجة الفريدة من نوعها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشهد الحفلات على الشواطئ لا مثيل له، حيث تتميز بالأجواء المفعمة بالحيوية.

بانكوك

تعتبر بانكوك واحدة من أفضل المواقع الاحتفالية الشهيرة في آسيا، فهي تتمتع بالحياة الليلية المذهلة كما تتميز المدينة بحسن ضيافتها للزوار.

وتلبي النوادي الليلية والبارات في بانكوك جميع الأذواق، وعند الرغبة في المزيد من الاستمتاع بالحياة الليلية، فيمكن زيارة طريق خاو سان في وسط بانكوك.

بالإضافة لذلك، فإنها من المدن منخفضة التكلفة مقارنة بالمدن الآسيوية الأخرى، كما تتميز بأنها مدينة صاخبة ومثيرة للاهتمام.

برشلونة

تتمتع برشلونة بشهرة عالمية فيما يخص ثقافة الحفلات والحياة الليلية.

لذلك فإن الحياة الليلية من الأسباب الرئيسية التي تجذب الكثير من الزوار إلى هذه المدينة كل عام.

ويوجد في برشلونة العديد من النوادي الليلية المشهورة والحانات التي تقدم مشهدًا فريدًا من نوعه.

وتعتبر شواطئ المدينة من أشهر أماكن الترفيه، كما تعتبر واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في أوروبا، ويوجد فيها العديد من الفنادق ذات الميزانية المحدودة المخصصة للطعام والترفيه.

لاس فيغاس

تعتبر لاس فيغاس المكان المثالي للحفلات، حيث توجد في المدينة مجموعة من أكبر النوادي والكازينوهات في العالم؛ للاختيار من بينها لقضاء حفلات ممتعة لا تنسى.

وتتميز المدينة أيضًا بمشهد الألعاب النارية التي تُقام في الرابع من تموز/يوليو، والحفلات التي تلي ذلك كل عام.

غران كناريا

تعتبر غران كناريا جزيرة معروفة باستضافة الحفلات والحياة الليلية، وهي تملك وفرة من الحانات والنوادي والملاهي الليلية، وتستمر أجواء الحفلات على مدار الساعة.

ويعد شاطئ بلايا دي لاس كانتيراس الوجهة الرئيسية للحياة الليلية في الجزيرة، وهو يضم أكبر النوادي الليلية والبارات.