بسبب الإفلاس.. عرض أكبر سفينة سياحية في العالم للبيع كخردة

قررت شركة بناء السفن MV Werften بيع أكبر سفينة سياحية في العالم كخردة قبل أن تبحر؛ بسبب إفلاس الشركة.

وكان قد تم بناء سفينة Global Dream II بواسطة شركة MV Werften، وأفلست الشركة في بداية العام قبل الانتهاء منها، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت قد عرضت السفينة للبيع ولكن لم يتم العثور على أي مشترٍ، ومن المقرر الآن بيع السفينة الضخمة المكونة من 20 طابقًا ”خردة“.

وتستوعب السفينة 9000 راكب وبلغت تكلفة بنائها 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار)، وتتضمن Global Dream II، التي يبلغ طولها 1.122 قدم، سينما ومنتزها مائيا، وهي تستوعب أكبر سعة ركاب مقارنة بأي سفينة سياحية في العالم.

وبالرغم من اكتمال بناء هيكل سفينة Global Dream II، إلا أنها بحاجة إلى المعدات ومرافق الركاب بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفينتي Global Dream و Global Dream II تستقران في حوض بناء السفن في ويسمار في ألمانيا، وتم بيع هذه الساحة؛ مما يعني أنه يجب إزالة السفينتين بحلول نهاية عام 2023.

ولا يزال هناك أمل في العثور على مشترٍ، حيث تحاول شركة ”ستينا“ بيعها في سوق الرحلات البحرية الصينية.

وMV Werften هي شركة بناء سفن من هونغ كونغ وألمانيا تدير ثلاث منشآت في شرق ألمانيا لبناء سفن سياحية للشركة الأم جينتنج هونج كونج. وفي يناير 2022، قدم MV Werften دعوى للإفلاس، وتم تعيين مسؤول من قبل المحكمة للإشراف على إجراءات الإفلاس، بحسب ويكيبيديا.

وكانت جائحة فيروس ”كورونا“ قد أثرت في صناعة السفر العالمية، بما في ذلك مشغلو الرحلات البحرية، مما تسبب في توقف الإنتاج في أحواض بناء السفن التي تبني السفن السياحية.

يُذكر أن أكبر سفينة في العالم من حيث الحجم هي سفينة Oasis-class Wonder of the Seas التي تملكها وتشغلها شركة ”رويال كاريبيان انترناشيونال“، وتبلغ مساحتها 1.188 قدم وتستوعب 6.988 راكبا.