فيديو احترافي يقدم تفاصيل جديدة عن بقايا سفينة تايتانيك

بعد مرور ما يقرب من 40 عاما على اكتشاف حطام السفينة البريطانية ”تايتانيك“، يقدم مقطع فيديو صدر حديثًا تفاصيل جديدة حول السفينة التي غرقت منذ أكثر من قرن.

وأصدرت شركة استكشاف المحيطات ”OceanGate Expeditions“ الأمريكية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو دقيقا على موقع ”يوتيوب“ من رحلتها الأخيرة لموقع الحطام الواقع في الجزء السفلي من شمال المحيط الأطلسي.

وقالت الشركة، في بيان نشرته شبكة ”سي بي أس“ الأمريكية اليوم الخميس، إن فيديو ”8K“ الجديد يسمح للباحثين بتكبير أجزاء من الحطام مع الحفاظ على جودة ”4K“، والتي تظهر ألوانًا استثنائية وهياكل جديدة على السفينة لم يسبق لها مثيل.

وأضاف: ”في بداية الفيديو، يمكنك مشاهدة الرافعة المستخدمة لنشر المرساة الهائلة التي يبلغ وزنها 15 طنًا والتي لا تزال موجودة على سطح حطام السفينة، والقيود التي كانت مرتبطة في الأصل بالصاري الرئيس الذي انهار الآن“.

وبحسب الشبكة توفر اللقطات الأولى من نوعها أيضًا تفاصيل أكثر دقة عن قوس تايتانيك الشهير، والمرسى على جانب الميناء، ودليلًا دراماتيكيًا على التفكك قبل أن تنهار بعض هياكل السفينة وتسقط بعيدًا.

وقال الخبير في الشركة روري غولدن وهو غواص مخضرم، إن أحد أكثر المقاطع التي شاهدها يُظهر إحدى الغلايات أحادية الطرف التي سقطت على قاع المحيط عندما انكسرت سفينة ”تايتانيك“ إلى قسمين.

وأضاف: ”لم أرَ مطلقًا اسم صانع المراسي، نوح هينجلي وأولاده المحدودة، على المرسى على جانب الميناء.. كنت أدرس الحطام منذ عقود، وأكملت عدة غطسات، ولا أتذكر رؤية أي صورة أخرى تظهر هذا المستوى من التفاصيل“.

وتوفي ما يقرب من 1500 شخص على متن ”تايتانيك“ بعد أن اصطدمت السفينة بجبل جليدي في 14 نيسان/أبريل العام 1912، ثم غرقت في الصباح الباكر بحسب الشبكة، التي قالت إن السفينة كانت متوجهة إلى مدينة نيويورك بعد مغادرتها ساوثهامبتون في بريطانيا.

واكتشف حطام السفينة لأول مرة في العام 1985 على عمق 12415 قدمًا بحسب الشركة التي قالت إنها تخطط بالفعل لرحلة استكشاف أخرى لتايتانيك، والتي ستنطلق في أيار /مايو عام 2023.