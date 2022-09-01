أجمل أماكن العالم لقضاء عطلات خريفية

يعتبر فصل الخريف هو الوقت المثالي للاستراحة من صخب الحياة اليومية والاستمتاع ببعض أجمل الأماكن على وجه الأرض.

يبدأ فصل الخريف هذا العام في الـ22 من سبتمبر/ أيلول وينتهي في الـ23 من ديسمبر/ كانون الثاني، وبما إنه يتبقى أسابيع قليلة على الخريف، رصدت مجلة ”لوكسوري ترافيل“ الأسترالية قائمة بأجمل وجهات العطلات التي تستحق الزيارة كل عام.

أسبن

تعتبر أسبن مدينة جبلية خلابة تقع في قلب كولورادو الأمريكية، وتشتهر المدينة بمنتجعات التزلج الفاخرة وإمكانية القيام بالمغامرات الخارجية الممتعة؛ ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة الخريف.

وتقع أسبن وسط مجموعة من أجمل المناظر الطبيعية في البلاد، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات وركوب الخيل أو الاستمتاع بالجبال بالإضافة إلى الانغماس في تجربة الثقافة المحلية مع زيارة المعارض الفنية والمطاعم والمحلات.

هامبتونز

يعتبر منتجع هامبتونز في نيويورك وجهة صيفية شهيرة للأثرياء والمشاهير، إلا أن متعته لا تتوقف في الصيف فقط، حيث يعتبر الخريف الوقت المثالي للاستمتاع بشواطئ وقرى هامبتونز الجذابة، نظرا لأن الإقبال عليها يكون منخفضا في هذه الفترة ويكون الطقس دافئا للاستمتاع بجميع الأنشطة في الهواء الطلق.

يوجد أيضا الكثير من الأحداث والمهرجانات التي تجعل الزوار مستمتعين طوال أشهر الخريف.

جاكسون هول

تعتبر بلدة جاكسون هول في ولاية وايومنغ مكانا مذهلا لمحبي الطبيعة وعشاق الهواء الطلق، وهي خيار مثالي سواء كنت تبحث عن ملاذ مريح أو عطلة مليئة بالمغامرات، يمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة لجبال روكي واستكشاف الحياة البرية في المنطقة.

يتغير لون الأوراق في الخريف ويصبح الهواء نقيا، لذا يكون الوقت مثاليا للتنزه وركوب الدراجات و الاستمتاع بجمال المكان.

بانف

تعتبر بلدة بانف في ألبرتا واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في كندا ويمكن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وسحر المدينة الجبلية، ويوجد منتزه بانف الوطني وهو موطن للعديد من البحيرات الصافية والغابات المليئة بالحياة البرية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق في مدينة بانف وتناول الطعام في أجواء جبلية خلابة ويمكن القيام أيضا بالكثير من الأنشطة الخارجية مثل المشي وركوب الدراجات والتجديف.

بحيرة تاهو

تعتبر بحيرة تاهو في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة من الأماكن التي تستحق الزيارة بالفعل، بسبب وجود المناظر الجبلية الفريدة والغابات والبحيرات المذهلة التي تعد من أكثر الوجهات السياحية شهرة في كاليفورنيا.

تعد بحيرة تاهو أيضا موطنا لواحد من أفضل أماكن التزلج في البلاد، وهي مكان ساحر لعشاق الرياضات مع وجود العديد من المنتجعات العالمية.

إدنبرة

تعتبر إدنبرة، في اسكتلندا مدينة ساحرة وتتميز المدينة بالهندسة المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى وتاريخها الغني، تنبض المدينة بالحياة في أشهر الخريف.

وتتحول أوراق الشجر إلى لون ذهبي جميل.

شلالات نياغارا

تعد شلالات نياغارا واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم ويعتبر الخريف وقتا رائعا للزيارة لأن الطقس يكون أكثر برودة ويكون المكان أقل ازدحاما من الصيف.

هناك العديد من الطرق لمشاهدة الشلالات والاستمتاع برؤيتها، بما في ذلك القيام بجولة بالقارب أو المشي لمسافات طويلة.