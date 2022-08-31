مصر.. صدور قرار بإزالة مقبرة طه حسين في القاهرة

أكد مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة صدور قرار بإزالة المنطقة المحيطة بمقبرة الأديب المصري، طه حسين، الملقب بـ ”عميد الأدب العربي“، تمهيدًا لإقامة محور ”ياسر رزق“ المروري.

وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، شريطة عدم ذكر اسمه، إنه صدر قرار بإزالة المقبرة، التي تقع في مسار المحور المروري ”ياسر رزق“، والذي يستهدف تيسير الحركة المرورية في العاصمة المصرية، وربط أطرافها.

وأضاف أنه ”تم إخطار أسرة الأديب ووزير المعارف الراحل، من أجل نقل الرفات المتواجد في المقبرة، إلى مقبرة أخرى سيتم تعويضهم بها“.

وأشار إلى أنه ”لم يتم البدء في هدم المقبرة بعد، وأن العمل لا يزال جاريًا في إزالة المقابر المحيطة بها“.

وكان تداول صورة حديثة لقبر عميد الأدب المصري، طه حسين، أثار مخاوف من بدء الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة في هدمه من أجل إقامة أحد المحاور المرورية الجديدة.

وفي 22 أيار/مايو الماضي، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقبر الأديب المصري، وقد رسمت على بوابة المدفن من الخارج علامة ”إكس حمراء“، الأمر الذي أثار الجدل حول حقيقة احتمالية تعرضه للهدم لصالح محور ”ياسر رزق“ بالمقطم.

وخرج وقتها العميد أحمد محمود أبوبكر، رئيس حي المقطم المسؤول إداريًا عن المنطقة التي يتواجد بها قبر الأديب الراحل، نافيًا إزالة أي مقابر ومنها المقبرة التي تضم رفات طه حسين، مؤكدًا أن المحافظة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.

إلا أن تطورًا جديدًا حدث صباح أمس الثلاثاء، بكتابة كلمة ”إزالة ”على القبر، وقطع المياه عن الأشجار المزروعة بمحيطه.

ويضم القبر رفات طه حسين، وابنته أمينة، التي كانت من أوائل الفتيات اللائي حصلن على شهادة جامعية في مصر، ورفات زوجها الراحل محمد حسن الزيات، وزير خارجية مصر إبان حرب أكتوبر عام 1973.

وولد الأديب والناقد المصري طه حسين، في محافظة المنيا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1889، ودرس بالأزهر قبل أن يلتحق بجامعة القاهرة، ومن بعدها سافر إلى فرنسا في بعثة تعليمية.

وتولى طه حسين عدة مناصب منها عميد كلية الآداب، ومدير جامعة الإسكندرية، ووزيرًا للمعارف.