مصر.. مدرس لغة عربية يشرح أغنية "عود البطل ملفوف" للطلاب

أثار مدرس مصري جدلًا بسبب قيامه بشرح أغنية ”عود البطل ملفوف“ لمطرب المهرجانات المصري عمر كمال، للطلاب أثناء درس ”الاستعارات المكنية“ في اللغة العربية.

واستشهد المُدرس بمطلع الأغنية كدلالة على ”الاستعارة التصريحية والمكنية“.

وشارك عمر كمال، فيديو للمدرس وهو يشرح الأغنية عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، وعلق عليها، قائلًا: ”شرح أغنية عود البطل للطلاب“.

وتعرض المدرس لهجوم حاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء بالتحقيق معه وفصله من العمل.

وعلق أحد النشطاء على الفيديو : ”على كده بقى أغنية بنت الجيران تشبيه بليغ“، وكتب آخر مستهزءًا: ”ممكن شرح لأغنية روبي الجديدة؟“.

وكتب محمد عمر: ”لا كده إحنا بقى ندرس الأغنية في المدارس.. عليه العوض ومنه العوض“.

وسخر ناشط يدعى أحمد عرابي، قائلًا: ”الله أكبر، شرح هايل، ياريت حصة لشرح أغنية ويش جابك، هل جاي يقعد شوية ولا جاي يتغدى ولا إيه؟.. آه، وياريت بالمرة شرح أغنية ولا خلاص أنا هاجي آخد كورس“.

يشار إلى أن مطرب المهرجانات عمر كمال، دائمًا ما يثير الجدل بسبب أغانيه وكلماتها في مصر والوطن العربي، وشهد أزمة، مطلع العام الجاري، مع نقابة المهن الموسيقية، وصلت حد إيقافه عن الغناء في بلده.

والشهر الماضي، قررت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ”الساسيرو“ مقاضاة كمال.

وقالت أمين عام الجمعية، فوزي إبراهيم، إن هذه الخطوة ”بسبب استغلال أغنية للفنانة الراحلة أم كلثوم“، حيث استخدم جزءًا منها في أغنيته الجديدة ”خلينا سهرانين“، المُقرر طرحها قريبًا.

وكان ”عمر كمال“ قد تعرض لانتقادات بعد إعلانه تقديم أغنية بعنوان ”خلينا سهرانين“، استخدم خلالها مقطعًا من أغنية الفنانة أم كلثوم الشهيرة ”ألف ليلة وليلة“، كما وجهت له اتهامات بسرقة الأغنية.

وأضاف إبراهيم أن ”ما فعله عمر كمال يعد جريمة واعتداء على مصنف فني“.