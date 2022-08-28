الكويت.. كشف حقيقة "القط فابيو" الذي تصدر أحاديث المواطنين

بعد ثلاثة أيام من انشغال نشطاء كويتيين بالحديث عن ”القط فابيو“ الذي قيل إنه وصل عن طريق الخطأ من إيطاليا إلى الكويت، تكشفت اليوم الأحد حقيقة قصته.

وتبين أن الحادثة لا تعدو كونها ”إعلانا ترويجيا“ لعمل فني سيبدأ عرضه على منصة ”شاشا“ الكويتية بعد أيام قليلة.

وبدأ الحديث عن هذا القط الذي قيل إنه ”تائه في الكويت“، منذ يوم الخميس الماضي، عقب نشر مناشدة منسوبة لعائلة إيطالية تدعو مواطني الكويت للبحث عنه مقابل مكافأة مالية باهظة.

وجاء في نص المناشدة التي نشرها حساب ”المجلس“ الإخباري وعدد من الحسابات على ”تويتر“ أن ”القط وصل عن طريق الخطأ إلى الكويت على متن باخرة قدمت من إيطاليا، وتم رصد مبلغ (120 ألف يورو) أي نحو (119.7 ألف دولار) وما يعادل (37 ألف دينار كويتي) مكافأة لمن يعثر عليه“.

بعد يومين من اختفاء #فابيو في الكويت.. إليكم القصة الكاملة pic.twitter.com/23pLQkgFX1 — SHASHA – شاشا (@ShashaVOD) August 28, 2022

واتضح أن قصة القط التائه هي مجرد تسويق لمسلسل كرتوني كوميدي للفنان الشاب سيد أحمد المعروف بـ ”سيُود“، سيبدأ عرضه على تطبيق منصة ”شاشا“ ابتداءً من 1 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وخرج الفنان ”سيُود“ الذي يعرِف عن نفسه بأنه ”كاتب كوميديا ومنتج ومخرج ومؤدي أصوات“، في مقطع فيديو عبر حساب منصة ”شاشا“ للكشف عن حقيقة القط التائه ”فابيو“ وهو اسم المسلسل الكرتوني.

وقال الفنان الشاب وهو يحمل ”فابيو“ الذي نشر صورته مع المناشدة المزعومة، إن ”سبب اختياره قطًّا لبطولة مسلسله الكارتوني هو أن القطط من الحيوانات المثيرة للاهتمام، فضلاً عن كونها تصدَرت بطولة أفلام كارتونية شهيرة مخصصة للأطفال“.

وأضاف أن ”المسلسل سيناقش قضايا سياسية واجتماعية وقضايا تطرح في الديوانيات إلا أنه لم يسبق الحديث عنها في الإعلام“، لافتا إلى أن ”منصة شاشا منحته الصلاحية للحديث عن كل الأشياء الممنوعة“.

ويتحدث المسلسل الكرتوني عن عالم يُدعى ”جبريل“ يفشل بإقناع الوزير لاعتماد اختراعاته الفريدة، فيحاول إقناع قط قادم من إيطاليا لتجربة إحدى أبحاثه.

وبعد حادث غير متوقع يهرب القط ويتجول في شوارع الكويت ليرى حقائق المشهد السياسي والاجتماعي بأعين المواطنين والمسؤولين.

وأثنى كثير من المدونين على طريقة الترويج التي لجأ إليها الفنان ”سيُود“ لعمله الفني بهذه المناشدة التي حظيت بتفاعل لافت من النشطاء الكويتيين وبينهم فنانون وإعلاميون معروفون شاركوا في الأيام الماضية في التعليق على الموضوع.

عائلة إيطالية تناشد الشعب الكويتي للبحث عن قط وترصد مبلغ ٤٠ ألف دينار لمن يجده.#فابيو_وينه pic.twitter.com/7nb1wHElW1 — المجلس (@Almajlliss) August 25, 2022

ولم يقتصر التفاعل على الكويتيين، حيث تفاعل نشطاء من دول خليجية وعربية مع الحادثة، وأعلن البعض بأسلوب الفكاهة بأنه سيتوجه إلى الكويت للبحث عن ”فابيو“ بسبب المكافأة الضخمة.