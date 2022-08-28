"هابه الناس لأن الجن يسكنه".. السعودية ترمم مسجدا تاريخيا في مكة

بدأت السعودية خطوات ترميم مسجد تاريخي قريب من مدينة مكة المكرمة، ساد اعتقاد في الماضي القريب أن ”الجن تسكنه“، ما جعل السكان يهابون الاقتراب منه، قبل أن تعود الحياة والمصلون إليه من جديد.

ويقع مسجد الفتح في حي الفتح بمدينة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وبالقرب من الطريق الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.

واكتسب اسمه من المكان الذي بني فيه، حيث يرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان خلال مسيره مع الجيش لفتح مكة كما تقول المصادر التاريخية.

ويُعتقد أن بناء المسجد أول مرة يعود لأكثر من 1200 عام، لكنه تعرض للخراب والهدم والإهمال لسنوات طويلة، ليعاد ترميمه على يد السلاطين والحكام عبر تاريخ طويل.

وفي منتصف القرن الماضي، كان المسجد خرابا ويهابه الناس ظنا بوحشته وأن الجن تسكنه بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمة ”واس“.

وقد جدد بناء المسجد عدة مرات منذ ذلك التاريخ، قبل أن يضمه برنامج لترميم المساجد التاريخية في المملكة يشرف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقائمة المساجد المشمولة بالترميم وعددها 130 مسجداً.

#انفوجرافيك| مسجد الفتح .. ستزداد مساحته من 455.77 م2، إلى 553.50 م2، فيما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمصلين فيه من 218 إلى 333 مصلياً.#ولي_العهد_يجدد_مساجد_تاريخية#واس pic.twitter.com/uNkpDgizJn — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 28, 2022

ومن شأن ترميم المسجد أن يعيد له مكانته التاريخية، ويزيد من عدد الزوار الذين يقصدونه، وبينهم حجاج ومعتمرون من مختلف دول العالم.

وتقول المصادر التاريخية، إن ”الرسول صلى الله عليه وسلم خيّم في مكان بناء المسجد، بجيشه قبل فتح مكة، في يوم الثامن عشر من شهر رمضان، وفي اليوم التالي اتجه الرسول إلى مكة وخيّم بوادي طوى، وفي صبيحة يوم العشرين من رمضان فتح مكة قادماً من ثنية أذاخر“.

ووفق تلك المصادر، شهد الموقع إسلام أبو سفيان في قصة شهيرة بالتاريخ الإسلامي، عندما استجاب الرسول لعمه العباس بأن يجعل لأبو سفيان مكانة في قومه بعد أن أسلم، فقرر النبي أن يكون دار أبو سفيان ملاذاً آمناً لأهل مكة خلال دخول جيش المسلمين للمدينة.

وتشمل المرحلة الحالية من برنامج الترميم، أربعة مساجد تاريخية أخرى في منطقة مكة المكرمة، بينها مسجد البيعة الذي بناه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بالقرب من جمرة العقبة بمشعر منى.

وبني المسجد في مكان البيعة التي نتجت عنها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبات معلماً ظاهراً من معالم وآثار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ نحو 15 سنة فقط، بفعل مشاريع توسعة الجمرات بعد أن كان متواريا عن الأنظار خلف جبل العقبة.

#انفوجرافيك| مسجد البيعة .. تقدر مساحة المسجد بنحو 457.56م2، فيما ستصل طاقته الاستيعابية لـ68 مصلياً في وقت واحد.#ولي_العهد_يجدد_مساجد_تاريخية#واس pic.twitter.com/0kvkKIs5CC — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 28, 2022

كما تستهدف خطة الترميم، تطوير مسجدين في محافظة جدة، أحدهما مسجد أبو عنبة في حارة الشام، الذي يعود بناؤه الأول لأكثر من 900 عام، ومسجد الخضر الواقع بشارع الذهب في حي البلد، ويعود بناؤه لأكثر من 700 عام.

#انفوجرافيك| مسجد الخضر .. يعود بناؤه لأكثر من 700 عام، وستكون مساحة المسجد بعد ترميمه 355.09 م2، فيما ستتسع صفوفه لنحو 355 مصلياً.#ولي_العهد_يجدد_مساجد_تاريخية#واس pic.twitter.com/H0iB6cRNQJ — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 28, 2022

#انفوجرافيك| مسجد أبو عنبة .. يعود بناؤه الأول لأكثر من 900 عام، وتصل مساحته قبل الترميم 339.98 م2، فيما ستكون بعد الترميم 335.31 م2، وسيتسع لـ357 مصلياً.#ولي_العهد_يجدد_مساجد_تاريخية#واس pic.twitter.com/U9BVPefm8r — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 28, 2022

وشملت خطة الترميم مسجد الجبيل في مركز ثقيف جنوب محافظة الطائف، حيث يعود تاريخ بنائه لأكثر من 300 عام.

#انفوجرافيك| مسجد الجبيل .. يعود تاريخ بنائه لأكثر من 300 عام، وستصل مساحته بعد الترميم 310م2، فيما ستبقى طاقته الاستيعابية عند 45 مصلياً قبل وبعد التطوير.#ولي_العهد_يجدد_مساجد_تاريخية#واس pic.twitter.com/bb8QBnDTaV — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 28, 2022

ويبلغ مجموع المساجد التي ستخضع للتطوير في المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية 30 مسجدا موزعة على جميع مناطق المملكة، وسيتم تطويرها وفق آليات حديثة تضمن تكامل سلامة المواد والتصاميم المعمارية بعد إجراء تقييم دقيق لتاريخ كل مسجد وخصائصه ومزاياه.