"غينيس" تسجل رقما قياسيا غريبا حققته زوجتان مثليتان‎‎

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تسجيلها رقما قياسيا جديدا وغريبا في آن واحد، للمرة الأولى، حققته امرأتان مثليتان متزوجتان من بعضهما البعض، إحداهما قزمة، وذلك بفضل فارق الطول بينهما.

وتقول الموسوعة في بيان لها، إنه في 30 يوليو/تموز، في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المرأتان أول من يتم الاعتراف بهما لأكبر فارق في الطول بين زوجين من الجنس نفسه لفئة النساء (مثليات).

وبحسب الموسوعة، فإنه بعد مشاهدة مقطع فيديو حول أكبر فارق ارتفاع لزوجين من جنسين مختلفين، شعرت كريستي بالحافز للتقدم بطلب للحصول على لقب الرقم القياسي.

وتم طرح الموضوع سابقًا أثناء المحادثات، لكن الزوجتين لم تتخيلا أبدًا أنهما سيتم التعرف عليهما من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وقالت سنيكا: ”تحدثنا عن ذلك من قبل، أراهن أن لدينا أكبر فرق ارتفاع في العالم ”.

ولدى سينيكا شكل من أشكال التقزم يُعرف باسم خلل التنسج العضلي الذي يؤثر على التطور الطبيعي للغضاريف والعظام.

التقى الثنائي أثناء التدريس في المدرسة نفسها، حيث تعمل كريستي مدرسة فنون وسينيكا تدرس الرياضيات.