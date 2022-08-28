بعدما أثارت جدلا واسعا.. صورة "الفتيان الأربعة" تتحول إلى تمثال ببريطانيا

أزالت برمنغهام، يوم أمس السبت، الستار عن أيقونة جديدة تضاف إلى معالم المدينة البريطانية، والتي تتمثل بأربعة تماثيل برونزية بملابس عصرية، وتحمل عنوان ”الفتيان الأربعة“.

وكشفت وسائل إعلامية بريطانية، أن هذه التماثيل صُممت بواسطة الفنان البريطاني تات فيجن، وهو متخصص في صنع تماثيل باستخدام الورق المعجون مع أقمشة ومادة لاصقة مثل الصمغ.

ويجسد فيجن في هذا العمل الفني، صورة تعود إلى 4 فتيان بريطانيين، والتي التقطوها في عام 2020، قبالة أحد معالم برمنغهام، وأحدثت آنذاك ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببريطانيا، معتبرين مظهر الفتيان مثيرا للانتباه.

قصة الفتيان الأربعة

في عام 2020، كان 4 فتيان وهم كيفن روني، وأليكس لاسي، وجيمي فيليبس، وكونور هامباغ، يقضون معا سهرة مرح، حيث قرروا التقاط صورة لهم قبالة حانة ”أوول بار وان“ الواقعة بجانب مركز ”جراند سنترال“ للتسوق، في برمنغهام.

ولكن لم يعلم الشبان الصغار أن هذه الصورة ستحولهم إلى نجوم عبر الإنترنت، إذ أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببريطانيا، وحصلت على آلاف التعليقات، حول تصفيفة شعورهم، وسراويلهم الضيقة، ووضعية وقوفهم والتي وصفها الكثيرون بالغريبة.

وأصبحت صورتهم آنذاك تجاها سائدا ”ميم“، يتناقلها آلاف الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية، لإضافتها ضمن السخرية من مشاكل الحياة.

وتتمثل أشهر ”الميمات“ عن الصورة في تلك الفترة، بقيام أحد رواد مواقع التواصل، بدمج صورة الفتيان في مقطع فيديو، وجعلهم يتحركون باستخدام برنامج التزييف العميق، مع إضافة أغنية ”شانتي سي“ الشعبية والتي تتحدث عن التقاليد البحرية البريطانية.

تخليد الصورة

وبعد عامين من الشهرة، كشف الفنان فيجن، السبت، عن تماثيل ”الفتيان الأربعة“، مبينا أنه يهدف من وراء عمله الفني، إلى تخليد هذه الصورة، لكي تتناقل قصتها الأجيال.

وقال فيجن، في حديثه مع صحيفة ”برمنغهام لايف“ البريطانية، إن ”الفكرة مستوحاة من التماثيل التي تجسد الشخصيات المؤثرة، مثل: لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والعالمين البريطاني ماثيو بولتون، والاسكتلندي جيمس وات“.

وأوضح أن صنع التماثيل استغرق معه بضعة أسابيع حتى يكتمل، إذ استخدم في تصميمها 4 دمى عرض الملابس ”مانيكان“، وألبسها ملابس نسائية ضيقة من قمصان وسراويل جينز.

وصمم الرؤوس من الورق المعجون بالصمغ، وثبتها يدويا على المانيكان، ثم غطى التماثيل بالكامل بطلاء مع تأثير برونزي لامع.

ومن المقرر أن توضع التماثيل بشكل دائم قبالة حانة ”أوول بار وان“، وذلك في الموقع ذاته الذي التقط فيها الشبان الصورة.