موقف مفاجئ من وزير الطيران المصري تجاه راكب أتلفت حقيبته

روى أحد ركاب شركة مصر للطيران موقفا حدث معه أثناء استقلاله الطائرة عائدا إلى مصر، حيث تفاجأ بتلف حقيبته، مشيرا إلى أن المفاجأة الكبرى هي موقف وزير الطيران المصري من الواقعة، حيث اتصل به هاتفيا يعتذر له ويخبره أنه سيعوضه ماديا ومعنويا.

وقال الراكب الذي يدعى أحمد المحلاوي ويعمل أستاذا جامعيا خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: ”وصلت أمس إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة شركة مصر للطيران، وعند وصولي إلى المطار اتجهت لتسلم حقيبة السفر الخاصة بي من على سير الحقائب والأمتعة وعند رؤية حقيبتي صُدمت صدمة كبيرة جداََ لرؤية حقيبة السفر تالفة تماماََ هي وكل محتوياتها“.

وأضاف ”على الفور اتجهت إلى موظف خدمة الأمتعة بالمطار التابع لشركة مصر للطيران وحررت محضرًا بالواقعة لإثبات الحالة التي كانت عليها الحقيبة، وأيضًا قدمت شكوى لإدارة مطار القاهرة الدولي، ثم بعد ذلك غادرت المطار متجهًا إلى بيتي“.

وكشف الأستاذ الجامعي عن المفاجأة قائلا : ”عند وصولي للبيت مباشرة تلقيت مكالمة من رقم غير معروف وعند فتح المكالمة قال لي المتحدث بالحرف (الدكتور أحمد المحلاوي معايا، رديت بنعم يا فندم، فقال لي مع حضرتك الفريق محمد عباس وزير الطيران وأنا بعتذر بشدة لحضرتك عما حدث لحقيبة سفرك، وقد أصدرت أوامر للمسئولين بشركة مصر للطيران بأن يقوموا بتعويضك عما حدث تعويضًا ماديًا ومعنويًا لأن هدفنا بوزارة الطيران وشركة مصر للطيران في ضوء اتجاه الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس هو رضاء وسعادة العملاء وجميع المتعاملين وتقديم خدمة بأعلى مستويات الجودة العالمية للمواطن المصري)“.

وتابع: ”بعد إغلاق المكالمة تلقيت ثلاثة مكالمات من ثلاث مسئولين بشركة مصر للطيران، وقالوا لي جميعا إن الشركة بتعتذر بشدة لحضرتك عما حدث وأن الشركة ستعوض حضرتك بأي تعويض يُرضيك ماديًا ومعنويًا مهما كان وأن أهم شيء هو رضاء وسعادة عملاء شركة مصر للطيران“.

وختم منشوره قائلا: ”الدرس المستفاد هو أن مصر بالفعل تتغير للأفضل، ولم يحدث من قبل بأي دولة في العالم أن وزير يتصل بنفسه بالمواطن بعد تقديم شكواه بدقائق معدودة ليعتذر له.. وهذا يثبت بأن القيادة السياسية لمصر في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تختلف عن أي عصور مضت وترفع شعار المواطن المصري أولًا وأبدًا ودائمًا“.