فضيحة جنسية تلاحق أكاديميا سوريا في جامعة البعث في حمص

تناقل مدونون ووسائل إعلام في سوريا، يوم السبت، مقطع فيديو مخل يكشف إقامة علاقة جنسية بطلها مسؤول في جامعة البعث الحكومية، مع طالبة في قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب في الجامعة، حسب ناشطين.

ويظهر في الفيديو المنسوب للأكاديمي السوري، الاخير، برفقة شابة داخل مكتب في وضع حميم دون، أن تتضح ملامحهما بشكل واضح في الفيديو المتداول.

وقالت صفحات إخبارية سورية على فيسبوك، الذي يستخدمه ملايين السوريين، إن الفيديو تم تصويره في مكتب عميد كلية الآداب الدكتور نزار عبشي برفقة طالبة في الكلية، بينما نفى آخرون أن يكون المكتب للدكتور عبشي.

ونشرت قناتي ”أورينت“ و ”سوريا“ التلفزيونيتين المعارضتين، تفاصيل عن القصة الفاضحة، واتهمتا عبشي بالتورط في إقامة علاقة جنسية مع طالبة جامعية مقابل ضمان نجاحها وتخرجها.

ونشرت صفحات إخبارية موالية، وبينها صفحة ”شبكة أخبار نور حلب“ صوراً مقتطعة من الفيديو الفاضح، واتهمت القائمين على جامعة البعث بالتورط بابتزاز الطالبات دون أن تتهم عبشي بكونه الظاهر في الفيديو.

كما تم تداول وثيقة رسمية من الجامعة، تثبت ترفع طالبة جامعية من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة، في حين يقول مدونون سوريون إنها مفصولة من الجامعة بسبب تورطها في عملية غش امتحاني، بينما يربط آخرون ذلك الترفع بعلاقتها الجنسية غير الشرعية مع أحد المسؤولين في الجامعة.

ولم يعلق الدكتور عبشي، وهو أستاذ النقد الأدبي في كلية الآداب، ويحمل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، على الاتهامات الموجهة ضده حتى ساعة إعداد هذا التقرير.