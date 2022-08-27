الملياردير الهندي أمباني يشتري "أغلى منزل" في دبي بـ80 مليون دولار

قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، إن شركة تابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني، ”هي المشتري الغامض“ لفيلا شاطئية في دبي بقيمة 80 مليون دولار.

وتعد هذه ”أكبر صفقة عقارية سكنية في المدينة“، بحسب الوكالة.

وأضافت أن ”الصفقة التي تمت على عقار في نخلة جميرا، أُبرمت في وقت سابق من هذا العام لابن أمباني الأصغر، أنانت“.

”ويقع القصر الساحلي في الجزء الشمالي من الأرخبيل الاصطناعي، محتويًا على 10 غرف نوم، ومنتجع صحي خاص، ومسابح داخلية وخارجية“.

ووفق التقرير، سيكون لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، مع زوجته فيكتوريا ونجم بوليوود شاروخان، من جيران أمباني الجدد.

ووصفت الوكالة ”دبي بأنها سوق مفضل للأثرياء للغاية، الذين يحظون بـ“تأشيرات ذهبية“ طويلة الأجل، ويستفيدون من تخفيف القيود على ملكية المنازل للأجانب“.

ووفق مؤشر ”بلومبيرغ“ للمليارديرات، فإن ”أنانت واحد من 3 ورثة لثروة أمباني البالغة 93.3 مليار دولار“.

ويُصنّف أمباني البالغ من العمر الآن 65 عامًا بأنه ”الرجل الحادي عشر في قائمة أغنى أغنياء العالم، وهو يسلم زمام الأمور ببطء لأبنائه بعد دفعة التنويع التي وسعت إمبراطوريته إلى الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية“.

ونقل التقرير عن مطلعين قولهم إن ”العائلة تعمل على زيادة بصمتها العقارية في الخارج، حيث يتطلع جميع الأشقاء الثلاثة غربًا بحثًا عن منازل ثانية“.

والعام الماضي، أنفقت شركة ”ريلايانس“ 79 مليون دولار على شراء عقار ”ستوك باك“ في المملكة المتحدة الذي يضم قصرًا من العصر الجورجي.

وقالت تقارير إن العقار البريطاني مخصص لابنه الأكبر ”أكاش“ الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لشركة ”ريلايانس“ للاتصالات.