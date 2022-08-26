سلطنة عُمان.. البحث عن شخصين سقطا من جبل أثناء ممارستهما رياضة التسلق

باشرت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، عمليات البحث عن شخصين سقطا من أعلى جبل في ولاية سدح إحدى ولايات محافظة ظفار التاريخية جنوب السلطنة.

وسقط الشخصان من أعلى جبل في منطقة جبل سمحان في ولاية سدح أثناء ممارستهما رياضة التسلق الجبلي.

تتعامل فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار مع بلاغ سقوط شخصين من أعلى جبل أثناء ممارسة رياضة التسلق الجبلي بمنطقة جبل سمحان التابعة لولاية #سدح pic.twitter.com/yAAuZS0dHx — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 26, 2022

وبوشرت عمليات البحث لإنقاذ الشخصين اللذين سقطا، عقب ورود بلاغ إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف، حيث باشرت الفرق عملها عن طريق المروحية لمحاولة الوصول إلى الشخصين وإنقاذهما.

وبعد تعذر الوصول إليهم عن طريق المروحية بسبب التضاريس وصعوبة الرؤية تعمل فرق الإنقاذ والإسعاف و بالتعاون مع فرق تطوعية مدربة من المواطنين للوصول إلى المصابين.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 26, 2022

وأكدت هيئة الدفاع المدني في بيان نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، أن ”صعوبة الرؤية وطبيعة التضاريس في المنطقة التي سقط فيها الشخصان حالت دون الوصول إليهما، ما دفع الفرق للاستعانة بفرق تطوعية مدربة من المواطنين لمواصلة عمليات البحث“.

وتستقطب رياضة تسلق الجبال والمرتفعات الكثير من الشباب داخل السلطنة التي تضم عدة مواقع تسلق يلجأ إليها هواة هذه الرياضة الصعبة والشيقة.

وتشهد محافظة ظفار حاليًا موسم الخريف السياحي الذي يمتد 3 أشهر، تبدأ في الأيام العشرة الأخيرة من حزيران/ يونيو، حتى أواخر أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وتشهد المحافظة في هذا الموسم إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح من داخل السلطنة وخارجها، نظرًا لطبيعتها الساحرة، ومناخها المعتدل، وما تملكه من مقومات جعلتها وجهة سياحية بارزة.