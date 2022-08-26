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سلطنة عُمان.. البحث عن شخصين سقطا من جبل أثناء ممارستهما رياضة التسلق
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2022 17:43 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2022 18:30 GMT

سلطنة عُمان.. البحث عن شخصين سقطا من جبل أثناء ممارستهما رياضة التسلق

باشرت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، عمليات البحث عن شخصين سقطا من أعلى جبل في ولاية سدح إحدى ولايات محافظة ظفار

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

باشرت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، عمليات البحث عن شخصين سقطا من أعلى جبل في ولاية سدح إحدى ولايات محافظة ظفار التاريخية جنوب السلطنة.

وسقط الشخصان من أعلى جبل في منطقة جبل سمحان في ولاية سدح أثناء ممارستهما رياضة التسلق الجبلي.

وبوشرت عمليات البحث لإنقاذ الشخصين اللذين سقطا، عقب ورود بلاغ إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف، حيث باشرت الفرق عملها عن طريق المروحية لمحاولة الوصول إلى الشخصين وإنقاذهما.

وأكدت هيئة الدفاع المدني في بيان نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، أن ”صعوبة الرؤية وطبيعة التضاريس في المنطقة التي سقط فيها الشخصان حالت دون الوصول إليهما، ما دفع الفرق للاستعانة بفرق تطوعية مدربة من المواطنين لمواصلة عمليات البحث“.

وتستقطب رياضة تسلق الجبال والمرتفعات الكثير من الشباب داخل السلطنة التي تضم عدة مواقع تسلق يلجأ إليها هواة هذه الرياضة الصعبة والشيقة.

وتشهد محافظة ظفار حاليًا موسم الخريف السياحي الذي يمتد 3 أشهر، تبدأ في الأيام العشرة الأخيرة من حزيران/ يونيو، حتى أواخر أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وتشهد المحافظة في هذا الموسم إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح من داخل السلطنة وخارجها، نظرًا لطبيعتها الساحرة، ومناخها المعتدل، وما تملكه من مقومات جعلتها وجهة سياحية بارزة.

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