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تفاعل مع تحذير خطيب الحرم المكي من بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2022 15:29 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2022 16:25 GMT

تفاعل مع تحذير خطيب الحرم المكي من بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

وجّه خطيب الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، اليوم الجمعة، انتقادات لبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في موقف نادر لأهم منابر الخطبة في السعودية والعالم

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المصدر: الرياض - إرم نيوز

وجّه خطيب الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، اليوم الجمعة، انتقادات لبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في موقف نادر لأهم منابر الخطبة في السعودية والعالم الإسلامي.

وكان الشيخ فيصل غزاوي يخطب في المسجد الحرام، عندما قال إن ”من المخاطر التي تهدد بنيان الأسر المسلمة التأثر بمقاطع بعض مشاهير التواصل الاجتماعي التي تحمل في ثناياها رسائل هدم للبيوت ودمار للقيم والمبادئ“.

وتابع الشيخ العزاوي أمام عدد كبير من المصلين والمعتمرين من مختلف دول العالم، انتقاداته لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً ”فالحذر الحذر من ذلك“.

وتم تداول مقطع فيديو للجزء الذي تم فيه انتقاد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في خطبة الحرم المكي، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة بمبادرة الشيخ غزاوي.

وقال الصحفي السعودي عبدالرحمن بن ناحي الايداء في ذلك السياق: ”خطيب #المسجد_الحرام الدكتور الشيخ #فيصل_غزاوي أحسن كثيراً اليوم في خطبة يوم الجمعة، بارك الله فيه وفي علمه“.

فيما كتب تركي بن رشيد الزلامي معلقًا: ”صدور التحذير عن #مشاهير_الفلس من منبر الحرم المكي دليل على خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الناس وكيف أصبحت منبرا للكذب والتدليس والتخبيب وقطع العلاقات بين الناس إما طلباً للشهرة وإما بناءً على كلام مشاهير ومتابعين جهله“.

وقال محمد الحيزان: ”تحذير خطيب المسجد الحرام من مشاهير التواصل الاجتماعي، حريٌّ بأن يجعلهم يفكروا في مراجعة واقعهم، مثلما هو تنبيه للمتابعين بأن لا يكونوا ضحية مضامين تسيء لهم في الدين والدنيا. خطبة لامست واقع الحال، وأعطت نموذجاً لموضوعات وقضايا اجتماعية معاصرة بحاجة إلى أن تكون محورا لخطب الجمعة“.

وفي سياق مشيد بالخطبة أيضًا، كتب سعيد عبدالله الغامدي: ”في خطبة الجمعة لهذا اليوم من المسجد الحرام استمعت لخطبة الشيخ فيصل غزاوي وهو يتحدث عن الطلاق ومشاهير التخبيب والتدمير!! أخيراً ظهر خطيب واحد من بين الآلاف يحذر وينبه من هذا الخطر بعدما تقطعت حناجرنا“.

ويواجه كثير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ودول عربية وإسلامية أخرى، انتقادات كثيرة من المحتوى الذي يقدمونه لمتابعيهم الكثر، حيث يصفونه بالسطحي أو المخالف للعادات والتقاليد والقيم وحتى القوانين في بعض الأحيان.

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