تفاعل مع تحذير خطيب الحرم المكي من بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

وجّه خطيب الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، اليوم الجمعة، انتقادات لبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في موقف نادر لأهم منابر الخطبة في السعودية والعالم الإسلامي.

وكان الشيخ فيصل غزاوي يخطب في المسجد الحرام، عندما قال إن ”من المخاطر التي تهدد بنيان الأسر المسلمة التأثر بمقاطع بعض مشاهير التواصل الاجتماعي التي تحمل في ثناياها رسائل هدم للبيوت ودمار للقيم والمبادئ“.

وتابع الشيخ العزاوي أمام عدد كبير من المصلين والمعتمرين من مختلف دول العالم، انتقاداته لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً ”فالحذر الحذر من ذلك“.

فيديو | هدم للبيوت ودمار للقيم والمبادئ.. خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي: احذروا مشاهير التواصل الاجتماعي ولا تتأثروا بهم#الإخبارية pic.twitter.com/PIbrN6xZhv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 26, 2022

وتم تداول مقطع فيديو للجزء الذي تم فيه انتقاد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في خطبة الحرم المكي، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة بمبادرة الشيخ غزاوي.

فيديو | هدم للبيوت ودمار للقيم والمبادئ.. خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي: احذروا مشاهير التواصل الاجتماعي ولا تتأثروا بهم#الإخبارية pic.twitter.com/PIbrN6xZhv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 26, 2022

وقال الصحفي السعودي عبدالرحمن بن ناحي الايداء في ذلك السياق: ”خطيب #المسجد_الحرام الدكتور الشيخ #فيصل_غزاوي أحسن كثيراً اليوم في خطبة يوم الجمعة، بارك الله فيه وفي علمه“.

خطيب #المسجد_الحرام الدكتور الشيخ #فيصل_غزاوي أحسن كثيراً اليوم في خطبة يوم الجمعة، بارك الله فيه وفي علمه. — عبدالرحمن بن ناحي الايداء (@A_ALaidaa) August 26, 2022

فيما كتب تركي بن رشيد الزلامي معلقًا: ”صدور التحذير عن #مشاهير_الفلس من منبر الحرم المكي دليل على خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الناس وكيف أصبحت منبرا للكذب والتدليس والتخبيب وقطع العلاقات بين الناس إما طلباً للشهرة وإما بناءً على كلام مشاهير ومتابعين جهله“.

صدور التحذير عن #مشاهير_الفلس من منبر الحرم المكي دليل على خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الناس وكيف اصبحت منبر للكذب والتدليس والتخبيب وقطع العلاقات بين الناس اما طلباً للشهرة او بناءً على كلام مشاهير ومتابعين جهله. https://t.co/PyQ3m6CHgH — تركي بن رشيد الزلامي🇸🇦🇸🇦 (@talzlami) August 26, 2022

وقال محمد الحيزان: ”تحذير خطيب المسجد الحرام من مشاهير التواصل الاجتماعي، حريٌّ بأن يجعلهم يفكروا في مراجعة واقعهم، مثلما هو تنبيه للمتابعين بأن لا يكونوا ضحية مضامين تسيء لهم في الدين والدنيا. خطبة لامست واقع الحال، وأعطت نموذجاً لموضوعات وقضايا اجتماعية معاصرة بحاجة إلى أن تكون محورا لخطب الجمعة“.

تحذير خطيب المسجد الحرام من مشاهير التواصل الاجتماعي، حريٌّ بأن يجعلهم يفكروا في مراجعة واقعهم، مثلما هو تنبيه للمتابعين بأن لا يكونوا ضحية مضامين تسيء لهم في الدين والدنيا.

خطبة لامست واقع الحال، وأعطت نموذجاً لموضوعات وقضايا اجتماعية معاصرة بحاجة إلى أن تكون محوراً لخطب الجمعة. https://t.co/ts5s1jGaGR — محمد الحيزان (@alheezan) August 26, 2022

وفي سياق مشيد بالخطبة أيضًا، كتب سعيد عبدالله الغامدي: ”في خطبة الجمعة لهذا اليوم من المسجد الحرام استمعت لخطبة الشيخ فيصل غزاوي وهو يتحدث عن الطلاق ومشاهير التخبيب والتدمير!! أخيراً ظهر خطيب واحد من بين الآلاف يحذر وينبه من هذا الخطر بعدما تقطعت حناجرنا“.

في خطبة الجمعة لهذا اليوم من المسجد الحرام استمعت لخطبة الشيخ فيصل غزاوي وهو يتحدث عن الطلاق ومشاهير التخبيب والتدمير!!

أخيراً ظهر خطيب واحد من بين الآلاف يحذر وينبه من هذا الخطر بعدما تقطعت حناجرنا👇#يوم_الجمعه https://t.co/43PBOCddIX — سعيد عبدالله الغامدي (@algbadel) August 26, 2022

ويواجه كثير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ودول عربية وإسلامية أخرى، انتقادات كثيرة من المحتوى الذي يقدمونه لمتابعيهم الكثر، حيث يصفونه بالسطحي أو المخالف للعادات والتقاليد والقيم وحتى القوانين في بعض الأحيان.