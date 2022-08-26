ريهام سعيد ترد على أنباء صلحها مع ريم البارودي

شنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، اليوم الجمعة، هجوما لاذعا على مواطنتها الفنانة ريم البارودي، نافية إنهاء الخلاف بينهما كما “زعم محامي الأولى“.

ونشرت ريهام سعيد، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها بـ“إنستغرام“ صورا تضمنت عبارات تحمل هجومها على ريم البارودي دون الإشارة إلى اسمها بشكل صريح.

واتهمت “سعيد”، “البارودي” بالسعي وراء الترند بخطوة إعلان محاميها تنازله عن القضايا المرفوعة ضدها وإعلان التصالح دون تقديم اعتذار رسمي لها.

وقالت الإعلامية المصرية: ”أحلى حاجة اللي بيصالح مع نفسه من غير اعتذار ولا إنه يراضي الطرف الآخر للحصول على الترند، هو ربنا فين من تفكركوا بتمثلوا على مين.

وأضافت: ”والله عالم كدابة وأفاقة، متصنع الود تفضحة الشدائد“.

واختتمت ريهام سعيد رسالتها بالقول: “الاعتذار ثقافة راقية يعتبرها الجاهل إهانة لنفسه”.

وكان المكتب القانوني للفنانة ريم البارودي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، تنازلها عن المحاضر التي حررتها في وقت سابق ضد ريهام سعيد، ودفع غرامة 20 ألف جنيه (1052 دولارا)، لإنهاء النزاع والصراع المستمر بينهما، مؤكدة أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الوسط الفني.

لكن خرجت بعدها ريهام سعيد، وأكدت أنها لم تتقاض مليما واحدا من ريم البارودي، وأنها أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض مليون جنيه منها، ولا تزال تنظر أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

ويعود بداية الخلافات والمناوشات بين ريهام سعيد وريم البارودي لشهر أبريل 2020، بسبب تلميحات رواد مواقع التواصل إلى محاولة ريهام التقرب من طليق البارودي الفنان أحمد سعد، ما أشعل فتيل أزمة بينهما، وسط تبادل الشتائم، التي وصلت إلى ساحات المحاكم.

وعلقت البارودي في وقت سابق على أزمتها مع ريهام، قائلة إن سبب الأزمة هو ”الغيرة“، موضحة أن ريهام سعيد ”تغار منها“.

ودخلت نقابة الممثلين في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على خط الأزمة بينها، حيث كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تواصل أشرف زكي معها، ”لوقف الشتائم المتبادلة بينها وبين البارودي على مواقع التواصل الاجتماعي، والاتهامات المتبادلة بينهما بالفشل في التمثيل وتقديم البرامج“.