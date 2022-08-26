صنفت مجلة بريطانية طريق ”جميرا“ في دبي ضمن أفضل شوارع العالم، معتمدة بذلك على ”موقعه ونظافته وأماكن التسوق والترفيه التي تقع فيه“.

وجاء ”جميرا“ في المركز 23 ضمن قائمة أفضل شوارع مدن العالم التي نشرتها مجلة ”تايم آوت“ في لندن وأوردتها الجمعة، شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية.

وقالت ”تايم آوت“ إن ”شارع جميرا يعتبر العمود الفقري للمدينة“، وإنه ”يضم أماكن فاخرة مثل فورسيزونز وماندارين أورينتال وبرج العرب“.

وأضافت: ”لكن الأفضل من ذلك هو جميع محلات الشاورما القديمة الملتوية، وأكواخ الدلو والمجرف، والمتاجر الفنية العشوائية، والمخابز لمرة واحدة، وبائعي الزهور، والصالونات، ومراكز التسوق المجاورة“.

وتابعت:“ امش في الشارع فسترى أن هذا هو المكان الذي سترى فيه المدينة تتجمع“.

وجاء في المركز الأول بحسب التصنيف؛ شارع ”ولنجتون“ في مدينة مونتريال الكندية، تلاه شارع ”جرترود“ في ملبورن الأسترالية، ثم ”وسترن رود الكبير“ بمدينة ”غلاسكو“ الأسكتلندية.

واحتل المرتبة الرابعة شارع ”يونغ كانغ“ في العاصمة التايونانية تايبيه، ثم شارع ”فرنادام سيج“ في كوبنهاغن بهولاندا.

وبالمركز السادس حل شارع ”كارانجاب“ في مدينة ”أوكلاند“ النيوزيلاندية، وسابعا شارع ”تاي بينغ شان“ في هونغ كونغ.

كما احتل شارع ”يووارات“ في العاصمة التايلاندية بانكوك المركز الثامن، تلاه تاسعا شارع ”اوران ستريسي“ في برلين بألمانيا.

وجاء في المركز العاشر شارع ”هايز“ بمدينة ”سان فرانسيسكو“ الأمريكية وفقا لمجلة ”تايم آوت“ البريطانية.