اكتشاف بقايا أكبر ديناصور في أوروبا داخل حديقة منزل برتغالي

اكتشف علماء بقايا أكبر ديناصور تم العثور عليه بالقارة الأوروبية، وذلك في البرتغال.

ووفق ما ذكرت شبكة ”أن بي سي“ الأمريكية، أمس الخميس، فإن العلماء اكتشفوا هيكلا عظميا لديناصور ضخم في فناء خلفي لمنزل في مدينة ”بومبال“ غرب البرتغال.

ونقلت الشبكة عن وسائل إعلام محلية قولها، إن ”قصة الاكتشاف بدأت أثناء ملاحظة مالك عقار وجود قطع عظام متحجرة في فناء منزله عند القيام بأعمال البناء في العام 2017“.

وأشارت إلى أنه ”اتصل بفريق بحث أطلق حملة تنقيب أولية عنها في العام نفسه“.

وأوضحت أنه ”في وقت سابق من الشهر الجاري، عمل علماء الأحافير من إسبانيا والبرتغال في الموقع لأكثر من أسبوع“، مضيفة أنهم ”يعتقدون أنهم اكتشفوا بقايا أكبر ديناصور ”صربود“ تم العثور عليه في القارة الأوروبية“.

وقال العلماء إن ”هذا النوع من الديناصورات هي آكلة نبات ذات 4 أرجل وذيل وأعناق طويلة، ويبلغ ارتفاعها 39 قدمًا (10 أمتار) وطولها 82 قدمًا (25 مترا).

وذكرت إليزابيت مالافيا، الباحثة في جامعة لشبونة البرتغالية، ”ليس من المعتاد العثور على جميع أضلاع حيوان كهذا، ناهيك عن هذا الوضع الذي وجد فيه مع الحفاظ على وضعه التشريحي الأصلي“.

وأضافت مالافيا في بيان أن ”هذا النمط من الحفظ غير شائع نسبيًا في السجل الأحفوري للديناصورات، ولاسيما من نوع الصربود، من العصر الجوراسي البرتغالي“.

ولفت بيان العلماء، إلى أن ”أهم عناصر الهيكل العظمي تم جمعها من الموقع، والتي تشمل فقرات وأضلاع من الممكن أن يكون صربود براكيوصور، أو براكيوصوروس، وهي أنواع الديناصورات التي جابت الأرض منذ 160 إلى 100 مليون سنة“.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أنه نظرًا لخصائص الحفاظ على الديناصورات، يعتقد الباحثون أنه سيتم العثور أيضًا على أجزاء أخرى من هيكله العظمي في الموقع.

ووفقا للتقرير، ظل العلماء يبحثون لفترة طويلة عن السبب وراء الحجم العملاق الذي وصلت إليه الديناصورات المعروفة باسم ”الصربود“، والسبل المحتملة لتناولها ما يكفي من الطعام للبقاء على قيد الحياة.

ولفت إلى أن ”طول الديناصور وصل إلى طول 3 شاحنات، بينما بلغ وزنها 10 أمثال وزن فيل بالغ“.

وأضاف أنها ”كانت تبتلع طعامها بالكامل دون مضغه، ما سمح لها بالحصول على طاقة كافية من خلال هضم نحو 500 كيلوغرام يوميا“.