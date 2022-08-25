مقتل السعودي موسى العنزي إثر عراك مع حراس أمن فندق في المغرب

قتل مواطن سعودي يدعى موسى العنزي، على يد حراس فندق كان يقيم فيه في المغرب، وذلك بعد عراك دار بينهم دون أن تتضح أسباب الخلاف.

وقالت السفارة السعودية في المغرب، إن المواطن الذي لم تكشف عن اسمه، تعرض إلى اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته، بعد عراك دار بينهم، أثناء تواجد المواطن السعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأوضحت السفارة في بيان أنها تابعت ”تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء“.

وأكدت السفارة أن القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق، مشددة على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

وأضافت السفارة أنها تنسق حاليًا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

#بيان | تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة من الجهات المختصة المغربية نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء أدى إلى وفاته من قبل مجموعة أشخاص pic.twitter.com/iWD8XMMyqs — السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) August 25, 2022

من جانبهم، قال مدونون سعوديون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الضحية هو موسى مشحن العنزي، ويلقب بأبي عبدالله، بينما نعاه بعضهم بصفته صديق على علاقة شخصية به.

وقال مغردون سعوديون إن سبعة حراس أمن يعملون في الفندق، تورطوا بقتل العنزي.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الضحية كان مرافقا لصديق له في المغرب يتعالج من مرض السرطان، عندما وقعت الجريمة فجر الثلاثاء.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد مما ذكره المدونون السعوديون عبر تويتر.

ووقعت الحادثة في وقت يقضي فيه عدد كبير من السعوديين إجازاتهم الصيفية خارج المملكة ضمن موسم السياحة السنوي.

والمغرب وجهة رئيسية للسياح السعوديين.

وشهدت تونس المجاورة، في وقت سابق من الشهر الجاري، مقتل مواطن سعودي على يد شقيق زوجته التونسية.