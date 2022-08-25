ما سر الرسومات الجدارية لرموز شيعية في العاصمة الأردنية؟

أثار مقطع فيديو وثق رسومًا جدارية في منطقة ماركا شرق العاصمة الأردنية عمّان، عن الحشد الشعبي العراقي وشخصيات إيرانية ورموز شيعية، جدلًا واسعًا، وتكهنات، وتساؤلات حول الأمر، وسط مطالبات من الحكومة بتوضيح حقيقة الصور.

وقال مدير عام الهيئة الملكية للأفلام في الأردن مهند البكري، اليوم الخميس، إن الرسومات الجدارية لرموز دينية شيعية في العاصمة عمّان والتي تم تداولها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، تعود لتصوير مسلسل تلفزيوني من إنتاج أمريكي يتم تصويره في الأردن.

وأضاف ”البكري“ أن المسلسل يتحدث عن مهام فرقة عمليات خاصة في الشرق الأوسط وفي سوريا تحديدًا، بحسب ما نقله موقع ”خبرني“.

وتابع ”البكري“ أن المسلسل حصل على الموافقات المطلوبة كافة لتنفيذه، وعلى رأسها الأمنية، مؤكدًا اللجوء إلى الأردن في كثير من الأحيان لتصوير العديد من الأعمال السينمائية العالمية.

وقال ”البكري“ إن الهيئة الملكية للأفلام تتطلع لاستضافة الأردن لهكذا أعمال باعتبارها فرصة اقتصادية لتوظيف الأردنيين.

من جهته، نفى نقيب الفنانين الأردنيين، محمد يوسف العبادي، علم النقابة بتصوير أي مسلسل أمريكي داخل الأردن، يتحدث عن مهام فرقة عمليات خاصة في الشرق الأوسط.

وأكد العبادي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ ضرورة الحصول على موافقات من النقابة لممارسة أي نشاط فني في البلاد.

ويأتي ذلك فيما تواصل موقع ”إرم نيوز“ مع المكتب الإعلامي في الهيئة الملكية للأفلام، الذي أكد بدوره تصوير عمل فني بهذا الخصوص، موضحًا أن الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية والأمنية لأخذ الموافقات على تصوير العمل، ثم تمنح الموافقة على تصوير العمل، وأنه ليس من آلية عملها العودة إلى نقابة الفنانين.

وفي السياق ذاته، قال محافظ العاصمة ياسر العدوان، إن الرسوم والرموز الظاهرة على جدارية في ماركا تعود لتصوير عمل فني، مؤكدًا أن القائمين على الإنتاج والتصوير حصلوا على التصاريح والموافقات الرسمية المطلوبة، وفقًا لموقع ”عمون“ المحلي.