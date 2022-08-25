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الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2022 14:04 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2022 15:05 GMT

الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود. #الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

ولفت الديوان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إلى أنه سيصلى عليها يوم غد الجمعة الموافق 28 / 1 / 1444هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

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