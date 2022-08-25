الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 / 1 / 1444هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/4evmjBdXNc — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 25, 2022

ولفت الديوان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إلى أنه سيصلى عليها يوم غد الجمعة الموافق 28 / 1 / 1444هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.