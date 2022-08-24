أغلى تجارب المغامرات "فخامة" في العالم

عند التفكير في أكثر التجارب فخامة في العالم، فلا شك أن اليخوت الضخمة والطائرات الخاصة والوجهات الفاخرة أول ما سيخطر في الذهن على الفور.

وقد يكون من الممتع أحيانا السفر حول العالم والاستمتاع بتجارب المغامرة والإثارة، ولن يتحقق ذلك إلا إذا توفر المال الكافي لتحقيق الرغبة في المغامرة العالية والإثارة المطلقة، حيث إن إجازات المغامرات باهظة الثمن.

وفي ما يلي بعض من أغلى تجارب المغامرات في العالم التي يمكن الاستمتاع بها:

رحلات إيفرست

الرحلات الاستكشافية إلى جبل إيفرست، أعلى قمة جبلية في العالم، واحدة من أغلى التجارب التي يمكن تجربتها، فهي تكلف أسعارا باهظة للغاية.

ويبلغ متوسط سعر الرحلة الاستكشافية إلى جبل إيفرست حوالي 55 ألف دولار للشخص الواحد، وهذه ليست مجرد رحلات ليومين ولكنها تستغرق شهورا.

ويمكن الاستمتاع في هذه الرحلة بلعبة القفز بالمظلات Everest Skydive عن طريق القفز من طائرة فوق أعلى قمة في العالم والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمناظر الطبيعية الجبلية الثلجية أثناء السقوط.

رحلة بحرية في القارة القطبية الجنوبية

لا توجد رحلات جوية إلى القارة القطبية الجنوبية، وتعد السفن السياحية هي الطريقة الوحيدة للوصول إليها.

ويبلغ متوسط تكلفة الرحلة البحرية في القارة القطبية الجنوبية حوالي 8 آلاف دولار للشخص الواحد، وقد تتجاوز الرحلات الفاخرة 15 ألف دولار للشخص الواحد.

ويختلف السعر اعتمادا على عدد الأيام وشركة السياحة والوقت وغيرها من الأمور.

ويشار إلى أن أنتاركتيكا لا تنتمي إلى أي بلد، لذا فإن كل نشاط بشري يقع ضمن اختصاص معاهدة أنتاركتيكا.

وتتم إدارة كل جولة إلى القارة القطبية الجنوبية تحت إشراف الرابطة الدولية لمنظمي الرحلات السياحية في أنتاركتيكا.

رحلات السفن السياحية

تستغرق رحلات السفن السياحية الفاخرة من أسبوعين إلى أربعة أشهر حول العالم، وتكلف هذه الرحلات من 75 ألف دولار أمريكي إلى 1.3 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر رحلات شركة ”Regent Seven Seas Cruises“ و“Six Star Cruises“ و“Norwegian Epic“ و“Queen Mary 2″ من أرقى وأفخم الرحلات البحرية التي يمكن الاستمتاع بها بمبالغ باهظة.

مسار الهيمالايا العظيم

تستغرق هذه الرحلة أربعة أشهر على طول منطقة الهيمالايا بأكملها ويتراوح سعرها من 21 إلى 42 ألف دولار.

ويشمل السعر التصاريح ورسوم الدخول والوجبات والنقل والإدارة والطوارئ والنصائح.

ويمكن الاستمتاع في هذه الرحلة الطويلة بمناطق الهيمالايا في نيبال والهند وبوتان.

كما يربط المسار بين مجموعة من الوجهات السياحية، ويوفر هذا المسار تنوعا كبيرا في المناظر الطبيعية والنباتات والحيوانات والثقافة.