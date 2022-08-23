دمية عارية تثير الرعب على شاطئ في تايلاند

أصيب السكان المحليون والسائحون في تايلند، بالرعب بعد أن عثروا على ما اعتقدوا أنه جثة عارية أثناء تنزههم على أحد الشواطئ، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحسب تقرير نشر للصحيفة، الثلاثاء، نقلا عن وسائل إعلام تايلاندية، فإن ”الصور التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت ما يبدو أنه جسد عارٍ بساق مكشوفة ملقاة على الأرض مع فستان رمادي يغطي النصف العلوي من الجسم“.

وأوضحت الصحيفة أن ”الصور التقطت على شاطئ بانج ساين في مقاطعة تشون بوري شرق تايلاند، يوم الخميس الماضي، لكن لحسن الحظ تبين أن الجسد شيء أقل شرا وليس بشرا على الإطلاق، وبسبب الذعر اتصل بعض مرتادي الشواطئ القلقين بالشرطة للإبلاغ عن الجثة“.

وأفادت أن المسعفين ورجال الشرطة هرعوا إلى مكان الحادث للعثور على الضحية، وسرعان ما اكتشفوا أنها كانت مجرد دمية ويقدر سعرها بنحو 600 دولار، مشيرة إلى أن ”الشرطة تعتقد أن الدمية ربما تم إلقاؤها في قناة أو نهر وانتهى بها الأمر بالنهاية في البحر، قبل أن تنجرف على الشاطئ“.