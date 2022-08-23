نيويورك.. طاهيان يحطمان رقما قياسيا بزيارة 69 مطعما في 24 ساعة

حطم طاهيان، يقدمان وصفات للطهي عبر تطبيق ”تيك توك“، الرقم القياسي العالمي لمطاعم الوجبات والمشروبات السريعة التي يمكن زيارتها سيرا على الأقدام في 24 ساعة، وذلك عبر زيارة 69 مطعما بمدينة نيويورك الأمريكية.

واختار الثنائي نيك ديجيوفاني ولين ديفيس، أشهر مناطق نيويورك ”مانهاتن“ موقعا لمحاولتهما تحطيم الرقم المسجل بموسوعة ”غينيس“ العالمية للأرقام القياسية، وتمكنا من زيارة جميع المطاعم الـ 69 في مسيرة واحدة بطول 8 أميال، حسبما أورد الموقع الرسمي للموسوعة.

ورافق الطاهيان، اللذان سبق لهما تحقيق أرقام قياسية عبر طهي أكبر قطعة دجاج في العالم وأكبر ”كعكة بوب“ في العالم، المحكم في موسوعة غينيس أندرو جلاس، في مغامرة التنقل بين المطاعم.

وطلب جلاس، من الثنائي شراء وإستهلاك عنصر طعام أو شراب واحد على الأقل في كل موقع، حسب قاعدة المنافسة على رقم ”غينيس“، الذي لا يشترط قيام زائري المطاعم باستهلاك الطعام والشراب بأنفسهم.

ولذا أهدى ديجيوفاني وديفيس في مطاعم عدة المشتريات إلى هؤلاء الذين ينتظرون في طوابير قرب المطاعم للحصول على طعام مجاني.

وبدأت رحلة ثنائي ”التيك توك“ في الساعة 8:30 صباحًا من مطعم ”ماكدونالدز“ في ”تايمز سكوير“، وشملت علامات تجارية شهيرة مثل ستاربكس، ودانكن دونتس، وتاكو بيل، وشيك شاك، وبرغر كينغ، وتشيك فيل إيه، ووينديز، وشيبوتل، وفايف غايز.

ورغم أن الرقم القياسي لعدد مطاعم المدينة الأمريكية مسجل بموسوعة ”غينيس“ في مدة 24 ساعة، إلا أن ديجيوفاني وديفيس، أكملا مهمتهما، وزارا جميع المطاعم في غضون 7 ساعات و 15 دقيقة فقط.

وتشير الموسوعة العالمية إلى أن ثنائي ”التيك توك“ كان بإمكانهما تحقيق رقم أفضل، إذ ضاع منهما بعض الوقت في مصعد بمطعم سلسلة ”مايسيز Macy’s“، الذي تعطل فجأة، ثم أعيد تشغيله لاحقا.

يشار إلى أن ديجيوفاني وديفيس، من المؤثرين جدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ وصل الأول نهائيًا سابقًا في برنامج مسابقات الطهاة الشهير ”ماستر شيف MasterChef“، فيما ذاع صيت الثانية بتسجيلها مقاطع فيديو مضحكة مع ابنها ”تيم“ أثناء فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، ويتابعهما مجتمعين أكثر من 20 مليون متابع على ”تيك توك“.