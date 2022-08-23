شركة تجبر موظفيها على تناول "بيض نيء" عند تقصيرهم في العمل (فيديو)

فضح طالب جامعة صيني، سلوكا تمارسه شركة للتكنولوجيا في الصين مع موظيفها، بإجبارهم على تناول ”بيض نيء“، عند تقصيرهم بالعمل. وإذا لم يرغبوا في تناوله، فإنها تفرض عليهم ابتلاع أنبوب كامل من صلصة الخردل.

ونشر الطالب ويدعى دو، مقاطع مصورة، يظهر فيها موظفو الشركة، والذين يبدو وكأنهم يشعرون بالغثيان وهم يتناولون البيض النيء وصلصة الخردل.

وذكر موقع ”أودي سينترال“ الإخباري، اليوم الثلاثاء، إن الطالب دو، كان يتدرب لدى شركة Zhengzhou للتكنولوجيا، في مدينة تشنغتشو الصينية، حيث أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، والتي بدأت منذ أسبوع، بعد نشره لقطات مصورة من داخل مقر الشركة. واشتكى دو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سلوك الشركة.

وكتب قائلاً: ”هذه الشركة لديها قانون غريب، حيث تفرض على الموظفين تناول البيض النيء إذا لم ينفذوا المهام المكلفين بأدائها في فترة زمنية محددة، وأيضا إذا فشلوا في تحقيق توقعات الإدارة في عملهم“.

وزعم دو، أن الشركة أنهت فترة تدريبه لديها، بعد رفضه تناول البيض النيء، عقابًا له في تقصيره بالعمل، وجعلته يكتب أسبابًا شخصية، لتبرير إنهاء فترة تدريبه، ولإعفاء الشركة من أي مسؤولية.

وقال دو في حديثه مع وسائل إعلامية محلية: ”إن تناول الموظفين البيض النيء، تستخدمه هذه الشركة لتحفيزهم على عدم تكرار تقصيرهم في العمل“.

وأبدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، استياءهم من ممارسة الشركة بحق العاملين لديها، والتي وصفوها بغير الإنسانية. كما حذروا من مخاطر تناول البيض النيء، مطالبين السلطات بمعاقبة مسؤولي الشركة.

من جهته بدأ مكتب العمل في مدينة تشنغتشو، التحقيق في سلوك الشركة مع موظفيها. وكشف مسؤولون من مكتب العمل بالمدينة، أنهم بحاجة لمزيد من الشهادات من الموظفين في الشركة، لإثبات ارتكابها مثل هذا السلوك بحقهم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقبت الشركة حول حدوث ضجة من سلوكها، في بيان، بأن فرض تناول البيض كعقوبة للتقصير في العمل، مُدرج في دليل الموظف الخاص بالشركة، ويجري تطبيقه على كافة الموظفين لديها، في حال تقصيرهم بالعمل.

وتابعت: ”الموظفون لدينا مسؤولون عن أرباح مبيعاتنا، ونحن نحدد بوضوح المكافآت والعقوبات، في عملية تنفيذ المهام التي يُكلف الموظفون بأدائها“.

وأشارت في البيان، إلى أنه دون هذه القوانين، فإنها تفشل في تحقيق الأرباح المطلوبة.