50 مراهقًا يداهمون مطعم ماكدونالدز ببريطانيا.. وهذا ما فعلوه

داهمت عصابة من المراهقين مكونة من 50 شخصا أحد فروع مطعم ماكدونالدز في بريطانيا، وأقدموا على سرقة وجبات الطعام وزجاجات مياه غازية كانت مجهزة للزبائن.

وأوردت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، الثلاثاء، تفاصيل الحادث الذي وقع في الساعة التاسعة ليلة الأحد الماضي، حيث اقتحم أفراد العصابة، وهم يصرخون، فرع مطعم ماكدونالدز في شارع ”كلمبر“ بمدينة نوتنغهام بالمملكة المتحدة.

وهدد أفراد العصابة، العاملين في المطعم بالاعتداء عليهم، ووجهوا إليهم الشتائم، ثم قفز عدد منهم فوق منضدة تقديم الوجبات السريعة، ونهبوا منها الطعام المجهز.

كما تسلل آخرون من العصابة إلى مطبخ المطعم وسرقوا من الثلاجة زجاجات المياه الغازية.

وبحسب صحيفة ”نوتنغهامشاير لايف“ البريطانية، فإن جميع أفراد العصابة شبان صغار، وتتراوح أعمارهم ما بين 14 و16 عاما.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية، لقطات مصورة للحادث، إذ ظهر أفراد العصابة في حالة من الغضب وهم يداهمون المطعم، وكانوا يرتدون ملابس رياضية وقبعات.

وفي وقت الحادث، حضر أفراد من شرطة مدينة نوتنغهام إلى فرع مطعم ماكدونالدز بالمنطقة، ولكن قبل وصولهم لاذت العصابة بالفرار.

وبدأت الشرطة التحقيق في الحادث، حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن أفراد العصابة هم من صوروا أنفسهم وهم ينفذون عملية السطو على مطعم ماكدونالدز، وهم أيضاً كانوا نشروا صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة نوتنغهام إن ”الحادث غير مقبول على الإطلاق، وهو عملية سطو على محل تجاري، ونحن نتعامل معه هذا بجدية بالغة.

وأشار إلى أنه ”لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن، لكننا نعمل مع فرع مطعم ماكدونالدز في شارع كلمبر، لتفريغ كاميرات المراقبة في المكان، للتعرف على الجناة، وتحديد هويتهم“.

كما كشف أن الشبان أنفسهم تجمعوا خارج فرع آخر لماكدونالدز، يقع في شارع ”ميلتون“ بمدينة نوتنغهام البريطانية، الأحد الماضي، لكنهم لم ينجحوا في تنفيذ عملية سطو على هذا الفرع.