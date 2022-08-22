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منوعات

ثور هائج يقتحم مقر بنك إسرائيلي (فيديو)
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2022 11:52 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2022 12:10 GMT

ثور هائج يقتحم مقر بنك إسرائيلي (فيديو)

اقتحم ثور، الإثنين، مقر أحد البنوك الإسرائيلية في مدينة اللد؛ مثيرًا الذعر لدى الموظفين والزبائن. وبدأت الواقعة، مع رصد ثور هارب من حظيرة مجاورة يَجري داخل موقف

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المصدر: أ ف ب

اقتحم ثور، الإثنين، مقر أحد البنوك الإسرائيلية في مدينة اللد؛ مثيرًا الذعر لدى الموظفين والزبائن.

وبدأت الواقعة، مع رصد ثور هارب من حظيرة مجاورة يَجري داخل موقف سيارات تابع لفرع ”بنك ليئومي“ في المنطقة الصناعية في اللد.

واقتحم الثور بعدها مقر البنك؛ ما أثار ذعر الموظفين والزبائن الذين أظهرهم مقطع فيديو نشره موقع صحيفة ”إسرائيل هيوم“ العبرية، يهرولون بعيدا عن الثور.

 

وبعد ملاحقته، نجح أشخاص كانوا موجودين في المكان في لف حبل حول عنقه وتوجيهه نحو المخرج، بحسب ما بينت لقطات الفيديو.

وبحسب الصحيفة، استغرقت الحادثة نصف ساعة قبل وصول صاحب الثور واستدعاء طبيب بيطري.

وأكدت ناطقة باسم مصرف ”ليئومي“ الحادثة لوكالة ”فرانس برس“، مشيرة إلى أن الثور لم يتسبب بأي إصابات أو أضرار في المكان.

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