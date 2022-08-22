الطفل بيلي يحصد الجائزة.. ما قصة "بطولة قصة شعر البوري" بأمريكا؟

عبر الطفل الأمريكي إيميت بيلي، عن سعادته بالفوز، الإثنين، بجائزة أفضل قصة شعر في مسابقة ”البوري“ الأمريكية.

وميز صغر سن بيلي جائزة هذا العام بطابع خاص، لا سيما بعد إدلائه بتعليقات تنم عن انحياز ثقافي دفعه لاختيار المنافسة على لقب أفضل قصة شعر بحرية تشبه شكل سمكة ”البوري“ المعروفة، إضافة لمعارضة والدته في بداية دخوله المنافسة بالبطولة، حسبما أورد موقع ”باز فيد“.

وبيلي“ الذي ينحدر من ولاية ويسكونسن، تغلب على 688 مشاركا من الأطفال، أغلبهم أكبر منه سنا، بينما فاز كايدن كيرشو من الولاية ذاتها على لقب أفضل قصة ”بوري“ لفئة المراهقين.

وعبر الفائز الصغير عن سعادته بالفوز، قائلا، إنه ”أمر رائع أن يقول لك الكثير من الناس أن شعرك جميلاً“، مشيرا إلى أن اهتمامه بقصة ”البوري“ تعود إلى نحو عامين ماضيين، حيث كان مغرما بقصة الشعر البحرية.

واعترفت إيرين بيلي، أم الفائز الصغير، بأنها لم تكن داعمة له في البداية، لكنها أشارت إلى أنها رضخت لعزيمته في النهاية، قائلة: ”لقد كان مصراً على رغبته“.

وأضافت ”أصبحت قصة البوري جزءا من شخصيته الآن. إنه يحب أن يفعل شيئًا خاصًا به وأن يكون له قصة شعره الخاصة“.

وظهر بيلي الصغير بعد فوزه في جلسات تصوير بزوج من النظارات الشمسية، وبدا بمظهر يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما استهواه في بداية قراره بالمنافسة في البطولة.

وتعود فكرة مسابقة بطولة ”البوري“ في الولايات المتحدة عام 2020 إلى كيفن بيغولا، صاحب متجر لملابس الرجال في ولاية ميشيغان، والذي سعى إلى إقامة فعالية تشيع المرح بين الناس وتنتشلهم من هموم الحياة المختلفة.

ويشير بيغولا إلى أن قصة ”البوري“، تساهم في تحمل أصحابها لحرارة الجو، إذ يحلقون جوانب رؤوسهم ويطيلون مؤخرة شعورهم، مع تصفيف مقدمة رؤوسهم بشكل مدبب (spiky)، مضيفا: ”أعتقد أن الأمر كله يتعلق بعدم أخذ الحياة على محمل الجد، خاصة بعد العامين الماضيين“، في إشارة إلى تداعيات جائحة كورونا.

ورغم أن قصة ”البوري“ في السينما الأمريكية، ارتبطت بتجسيد شخصيات ”محدودي الذكاء“، وأشهر من أدى أدوارها النجم العالمي جون ترافولتا في فيلمه ”Moose“ عام 2018، إلا أن بيغولا يؤكد أن النظرة التي كانت سائدة لقصة الشعر البحرية، باعتبارها تعبيرا عن حماقة صاحبها ومحدودية ذكائه، أصبحت من الماضي.

ومن المقرر حصول الفائزين في كل فئة على لقب ”أفضل بوري في أمريكا“، إضافة إلى جائزة مالية بقيمة 2500 دولار.

وكانت إدارة المسابقة اشترطت دفع رسم بقيمة 10 دولارات للتسجيل في تنافس فئة الرجال بنسخة المسابقة للعام الجاري، على أن تذهب الإيرادات لصالح المنظمات الخيرية في الولايات المتحدة.