ولادة مفاجئة على طائرة كويتية تثير تفاعلا واسعا

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن ولادة طفل على متن رحلة كانت متجهة من العاصمة الكويتية إلى مدينة نيويورك الأمريكية يوم الأحد.

وقال بيان صادر عن الشركة، نشرته عبر منصة ”تويتر“: ”قام أفراد طاقم رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم KU117 المتجهة من دولة الكويت إلى مدينة نيويورك اليوم الأحد الموافق الـ21 من آب/أغسطس 2022، بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت في أثناء الرحلة“.

قام أفراد طاقم رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم KU117 المتجهة من دولة الكويت إلى مدينة نيويورك اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 ، بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت أثناء الرحلة ، حيث أدى الطاقم واجبه بكل احترافية ومهنية. — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) August 21, 2022

وأضاف البيان ”أدى الطاقم واجبه بكل احترافية ومهنية، نظرا للتدريب المتكامل الذي تقوم به الشركة بشكل دوري لمنتسبيها؛ ما يجعلهم على أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي حالات طارئة ومفاجئة“.

وتداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خبر حادثة الولادة، بين ”مشيد“ باحترافيه طواقم الشركة في التعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث خلال الرحلات الجوية، وبين ”منتقد“ لإجراءات الشركة المتبعة، والتي سمحت لأمراة على وشك الولادة بالصعود على متن رحلة جوية، الأمر الذي تمنعه العديد من شركات الطيران العالمية، وطرح البعض مسألة ”جنسية المولود“، متسائلين عن القانون المطبق في مثل تلك الحالات.

ولادة طفل على متن الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من الكويت إلى مدينة نيويورك. pic.twitter.com/OqNB9Jnim4 — المجلس (@Almajlliss) August 21, 2022

وقالت آسيا ابويابس، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”اشلون يسمحون لسيده على وشك الولاده بركوب الطائره، ما أعرفه أن هذا الأمر ممنوع“.

وقال أحد المعلقين على خبر الولادة ”لمن لا يعلم شروط شركات الطيران

فيما يخص صعود المرأة الحامل على متن الطائرة بعضها يسمح بالصعود، اذا كان الحمل بالأسبوع الـ36 وبعضها حتى قبل موعد الولادة بأسبوع، وبالتالي حصول مثل هذه الحالات وارد جدا، وشكرا للكويتية على ما قاموا به من عمل احترافي“.

من جهته، بارك مغرد يدعى شلهوب، حصول الطفل على الجنسية الجديدة، قائلا ”مبروك الجنسية“، قاصدا الجنسية الأمريكية، لأن الطفل ولد في الأجواء الأمريكية.

وقال عمر، عبر حسابه على ”تويتر“: ”إذا كانت الطائرة فوق المياه الإقليمية الأمريكية لحظة الولادة فإن المولود سيحصل على الجنسية الأمريكية، أما إذا جاء المولود قبل تحليقهم فوق بحار أمريكا، فالوجه من الوجه أبيض“.

من جهتها، أبدت د. إيمان طعمة صعفق الشمري، عبر ”تويتر“، استغرابها من سماح الخطوط الكويتية للحامل بالسفر، قائلة ”كيف سمح للسيدة بركوب الطائرة؟.. هناك قوانين طيران دولية تمنع السفر في الشهر الأخير للحمل“.

وقالت دانا في تغريدة ”ما أدري ليش تذكرت حسب القانون الدولي أي جنسية يأخذ المولود“.