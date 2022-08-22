خبير يكشف ثمن خاتم رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني

بلغ سعر خاتم الخطوبة الذي قدمه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لخطيبته السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، نحو 100 ألف يورو، وفقا للصائغ المعروف إدواردو نافارو.

ونقلت صحيفة ”الكونفيدينشيال“ الإسبانية، عن الصائغ نافارو، قوله ”إنها قطعة فريدة.. ألماسة محاطة بأحجار أخرى من الألماس المصقول بالزمرد وتنتهي بالذهب الأبيض“.

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وبحسب نافارو، احتوى الخاتم على جوهرة ملونة للغاية على شكل حبة ”كمثرى“ ما جذب اهتماما كبيرا لدى الكثيرين.

وأضاف أنه ”نظرا لحجم الماس وعدد القيراطات، خاصة الماسة الرئيسية، نجد أنفسنا أمام خاتم قد يصل سعره إلى حوالي 100 ألف يورو ”.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني، أعلن في بيان الأسبوع الماضي عن خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة خالد بن مساعد.

وجاء في البيان أن ”الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء“.

وهنأت الملكة رانيا العبدالله، الأمير حسين، بمناسبة خطوبته.

وقالت عبر ”تويتر“: رجوت الله -مثلي مثل كل أم- أن يرزقك خيرا وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة. الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير“.

ولقي إعلان خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تفاعلا كبيرا بين الأردنيين الذين ضجت حسابات الكثير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتهنئة والمباركة للأمير الشاب.