أمريكا.. سيدة تتفاجأ بتمساح يحتل مسبح منزلها

أنقذت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية امرأة، فوجئت بمشهد مريع في منزلها كاد أن يودي بحياتها، إذ رأت تمساحًا احتل المسبح الواقع في الفناء الخلفي للمسكن.

واستيفظت السيدة صباحًا، واتجهت إلى المسبح كما اعتادت، لتشاهد التمساح راقدًا في حالة سكون، وهي الحالة المعروفة للتمساح حينما يتحفظ للانقضاض على فريسته.

وأصيبت السيدة بالذعر، وهرعت إلى خارج فناء المنزل وأغلقته، ثم اتصلت بالشرطة للاستغاثة، حسبما أوردت صفحة عمدة مقاطعة أورانج على ”فيسبوك“.

وذكر مكتب المقاطعة، في بيان، أنه أرسل اثنتين من مندوبيه إلى موقع البلاغ، هما جوناثان هيل وجانين جيفرا، مشيرًا إلى أن كلتيهما تعرضتا لموقف غير معتاد على الإطلاق، ولا صلة له بتدريبهما المهني.

ونقلت صفحة المكتب عن ”هيل“ وصفها لمشهد التمساح في المسح، قائلة: ”إنه مخيف للغاية“، مشيرة إلى أن فريق الإنقاذ نقل التمساح بأمان إلى نهر سانت جون، ليعيش حياته الطبيعية بعيدًا عن أماكن السكن.

وأشار المكتب إلى مشاركة لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية في عملية الإنقاذ، التي تعد أحدث حلقة في سلسلة هجمات التماسيح الأخيرة في ولايات الجنوب الأمريكية، التي شهدت عددًا من الحوادث المشابهة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ففي يوليو/تموز الماضي، اختبأ تمساح، يبلغ طوله 11 قدمًا (3.4 مترًا) أسفل سيارة ”جيب“ بجوار فيلا أحد سكان مقاطعة شارلوت بولاية فلوريدا، وزأر كالأسد أثناء مقاومته رجال الشرطة بشراسة، إلى حد إسقاطه لعمود إنارة.

وفي الشهر ذاته، سقطت امرأة مسنة في بركة مائية بالقرب من منزلها في الولاية ذاتها، لتلقى حتفها فورًا بين أسنان التماسيح بطريقة مأساوية.

وهاجم تمساحان أحدهما بطول 8 أقدام، والآخر بطول 7 أقدام، السيدة بينما كانت تحاول البقاء واقفة على قدميها، ثم التهماها قبل أن تتمكن من الهرب.