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منوعات

شفاء السيدة الأمريكية الأولى من فيروس كورونا
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 13:57 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 14:30 GMT

شفاء السيدة الأمريكية الأولى من فيروس كورونا

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن نتيجة اختبارين أجريا للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للكشف عن كورونا، جاءت سلبية بعدما أمضت 5 أيام في العزل بعد فحص أظهر

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المصدر: رويترز

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن نتيجة اختبارين أجريا للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للكشف عن كورونا، جاءت سلبية بعدما أمضت 5 أيام في العزل بعد فحص أظهر إصابتها بالمرض.

وقال المتحدث باسمها في بيان، ”بعد البقاء في العزل لمدة 5 أيام وتلقي نتائج سلبية لاختبارين متتاليين للكشف عن كورونا، ستغادر السيدة الأولى ساوث كارولاينا في وقت لاحق اليوم إلى ديلاوير“.

وذكر البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن نتيجة اختبار كورونا للسيدة الأولى جاءت إيجابية وأنها تعاني أعراضا خفيفة.

وتعافى الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه مؤخرا من الفيروس.

ووصف الأطباء لجيل بايدن عقار باكسلوفيد للعلاج. وتلقت السيدة الأولى مثل زوجها جرعتي تطعيم وجرعتين تنشيطيتين من لقاح ”فايزر“.

وذهبت إلى ساوث كارولاينا في عطلة للأسرة.

وعندما أظهرت الفحوص إصابتها بكورونا، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيضع كمامة لمدة 10 أيام في الأماكن المغلقة وعندما يكون على مقربة من الآخرين؛ لأنه يعتبر مخالطا للسيدة الأولى، وذلك حسبما تنص توجيهات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وعاد الرئيس إلى واشنطن، يوم الثلاثاء؛ لتوقيع مشروع قانون مهم يتعلق بتغير المناخ والرعاية الصحية، قبل أن يتوجه إلى منزله في ولمنغتون في ديلاوير.

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