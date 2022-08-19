بريطانيا.. مجسمات تشبه رجال الشرطة لمنع السرعة الزائدة

دشنت الشرطة البريطانية، مشروعًا يعتبر الأول من نوعه في مدن المملكة المتحدة، يتمثل بتصميم مجسمات من الورق المقوى ”الكارتون“، تحاكي بالحجم الطبيعي رجال شرطة المرور، لوضعها على الطرق الرئيسية، بهدف منع السائقين من تجاوز السرعة القانونية في قيادة مركباتهم.

وذكرت صحيفة ”ذي صن“ البريطانية، إن فكرة المشروع يديرها الرقيب داميان كيلي، من شرطة مقاطعة ”شروبشاير“ البريطانية، حيث استعارها من تجربة طبقتها إسكتلندا مؤخراً، في استخدام مجسمات كارتون تحاكي رجال الشرطة، لضبط النظام العام.

وصممت الشرطة البريطانية، كتجربة أولى، اثنين من المجسمات ثنائية الأبعاد، بالحجم الطبيعي لرجال الشرطة، وبلغت تكلفة تصميم كل مجسم مبلغ 190 جنيهًا إسترلينيًا نحو (227 دولارا أمريكيا)، وأطلقت على مشروع المجسمات اسم ”بوب“، ومن المقرر وضع المجسمات بجانب الطرق بشكل منتظم.

ووضعت الشرطة البريطانية المجسمان بزي رجال الشرطة، على طريق ”B4368“ في قرية مونسلو بمقاطعة شروبشاير البريطانية، وكانا يحملان مسدسات ضبط السرعة، في محاولة لمنع سائقي السيارات من القيادة بسرعة كبيرة.

وقال الرقيب داميان كيلي، إن ”الحفاظ على أمان المجتمع هو أحد أولوياتنا التنظيمية، والمجسمات التي تحاكي رجال الشرطة تعتبر ببساطة أداة إضافية يمكننا استخدامها لتذكير السائقين بالتحقق من السرعة في قيادة مركباتهم، للحفاظ على سلامة الطرق“.

وأوضح أن سائقي المركبات سيدركون بسرعة أن مجسمات ”بوب“ مصنوعة من الكارتون وتجسد رجال الشرطة، مضيفا أن ”هذا هو السبب في أننا سنستخدمها بذكاء وكفاءة جنبًا إلى جنب مع أنشطة منع السرعة الأخرى“.

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الإجتماعي في بريطانيا، حول مشرع الشرطة، إذ قال أحد المؤيدين للفكرة ويدعى نيل كار: ”أي شيء يمكن أن يساعد في تقليل السرعة على طرقنا هو فكرة جيدة، واستخدام مجسمات تحاكي رجال الشرطة تعتبر طريقة فعالة ومنخفضة التكلفة لردع مخالفات السرعة في قيادة المركبات“.

بينما انتقد الفكرة، مستخدم آخر يدعى بريان باتلوورث، معتبرًا التجربة غير ناجحة وقد تكون مزحة، على حد قوله، مبرراً رأيه بأن ”مجسمات الكارتون واضحةً جداً“، كما قال ”بدلاً من مجسمات الكارتون، يجب تعزيز قوة أفراد الشرطة الحقيقيين“.