خطوبة ولي العهد الأردني.. محمد بن سلمان يهنئ الملك عبدالله الثاني

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كلا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ونجله وولي عهده الأمير الحسين، وذلك بمناسبة إعلان خطوبة الأخير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيا بملك الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ”سائلا الله لهما التوفيق والحياة السعيدة“.

كما أجرى ولي العهد السعودي، اتصالا هاتفيا بالأمير الحسين، هنأه خلاله بمناسبة خطوبته، وعبر له عن ”صادق الدعوات بالتوفيق والحياة السعيدة“، بحسب ”واس“.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، مساء الأربعاء، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد تمت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمراء الحسن بن طلال، وهاشم بن عبدالله الثاني، وعلي بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

ولم يكشف بيان الديوان الملكي الأردني عن جنسية الآنسة رجوة، غير أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها سعودية الجنسية.

وولدت خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة بنت خالد آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض، في 28 نيسان/ أبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

وبحسب المصادر، فإن والد رجوة هو رجل الأعمال السعودي البارز خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، رئيس مجلس إدارة شركة ”السيف للمقاولات الهندسية“، وأمها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.