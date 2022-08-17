الأردن.. الديوان الملكي يعلن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على رجوة آل سيف

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء اليوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال موقع ”عمون“ المحلي: ”بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من آب عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف“.

الديوان الملكي الأردني يعلن إتمام خطوبة #ولي_العهد #الأمير_الحسين_بن_عبدالله الثاني، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف pic.twitter.com/pPj5pyV5nT — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 17, 2022

وهنأ الديوان الملكي الأردني في بيانه عاهل البلاد بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لولي العهد ”الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء“.

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء pic.twitter.com/wdggYGDt47 — RHC (@RHCJO) August 17, 2022

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد تمت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.