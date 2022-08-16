أسود الظهر وأحمر البطن.. ثعبان سام يطرد زوجين أستراليين من سيارتهما (فيديو)

عاش زوجان في أستراليا دقائق من الرعب عندما انزلق على أقدامهما أثناء قيادتهما سيارتهما ثعبان سام، أسود الظهر أحمر البطن، بطول متر كامل تقريبا.

ووقع الحادث على طول طريق بروس السريع في كوينزلاند، على الساحل الشرقي لأستراليا، وهي منطقة تكثر بها الثعابين، ولذا نشطت مجموعات تعمل على تخليص السكان منها، مثل مجموعة Sunshine Coast Snake Catchers على فيسبوك.

وبعدما خرج الزوجان من السيارة في حالة هلع، وأغلقاها عبر التحكم الكهربائي، استدعيا متخصصي المجموعة، الذين وجدوا الثعبان ممددًا في السيارة على طول جانب السائق.

وأظهر مقطع فيديو الصائدين خلال عملية إخراج الثعبان وهم يستخدمون خطافا خاصا لالتقاطه، ثم أودعوه حقيبة لديهما، قبل أن يطلقوه مجددا في إحدى الغابات.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=867209657587139

”نعم، لقد قرأت هذا بشكل صحيح، فهذه واحدة من أكثر الوظائف جنونًا على الإطلاق!“.. بهذه الكلمات علق صائد الثعبان الرئيس على مقطع الفيديو، مضيفا: ”لقد كان من الصعب الإمساك به، لم أرغب في جعل ظهري مواجهًا للطريق السريع وكنت أمسك بالثعبان وأرفعه فوق المقاعد الأمامية دون أن ألدغ“.

والثعبان الأسود ذو البطن الأحمر موطنه الأصلي أستراليا، وهو أحد أكثر أنواع الثعابين شيوعًا في البلاد، ويتسبب في حوادث ”لدغ“ عديدة سنويا.

ويمكن أن يتسبب سم الثعبان الأسود ذو البطن الأحمر في إصابة الإنسان بـ ”الغثيان والقيء والصداع وآلام البطن“، وأكثر من ذلك في الحالات القصوى، التي تصل إلى حد التسمم الكامل.

من جانبها تؤكد السلطات تسجيل عدد قليل من حالات الوفاة جراء لدغات الثعابين السوداء ذات البطون الحمراء، ومع ذلك يشدد المسؤولون على ضرورة اتصال أي شخص يتعرض للدغ بالجهات المختصة لطلب العلاج فورا.

ولدغات هذا النوع من الثعابين قد تؤدي إلى الإصابة بمرض خطير، ولو كانت بنسبة قليلة، إذ تؤكد الإحصاءات الرسمية أن معظم ضحايا اللدغات في أستراليا لا يعانون سوى من أعراض خفيفة.