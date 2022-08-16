ملابسنا.. طريقة أخرى للتعبير عن أنفسنا

هل توقفت يومًا مع نفسك للتفكير في الأهمية التي يمكن أن تتمتع بها ملابسك في حياتك اليومية؟ يقضي جسمنا معظم الوقت مغطى بالكامل تقريبًا، لذلك من المهم جدًا أن نعتني بخزانة ملابسنا.

ملابسنا تساعدنا في خلق انطباع جيد

الانطباع الأول الذي نتركه عن أنفسنا عند الأشخاص الذين نتفاعل معهم سوف يتشكل من خلال العديد من العوامل، مثل مظهرنا، أو الطريقة التي نتحدث بها ونتحرك. في الانطباعات الأولى لا توجد أمامنا فرص ثانية، لذلك إذا لبسنا حسب المناسبة فسيكون من الأسهل علينا أن ترك انطباعًا جيدًا.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع nospensees أمس الاثنين، فلك أن تترك الأثر الجميل الطيب عند الآخرين، عليك التركيز فقط على الإيجابي.

ارتداء الملابس اللائقة التي نشعر بها بالراحة سيتيح لنا أن نكون أكثر هدوءًا وتحكمًا في الموقف. إذا كانت تساعدك على اكتساب الثقة فهذه الثقة لن تشعر بها أنت وحدك فقط، ولكن سيشعر بها أيضًا الأشخاص الذين من حولك.

بالإضافة إلى ذلك تساعدنا ملابسنا في نقل المشاعر والانفعالات، بل وحتى طريقة تفكيرنا. ألوانٌ زاهية أو باهتة، أشكال جريئة أو تقليدية.. فهي مجموعة كاملة من الطوابع والعلامات التجارية والأشكال والألوان التي تشكل جزءًا من شخصيتنا.

ملابس تناسب جسمك ومزاجك

يُعدّ اختيار الملابس المناسبة لجسمك أمرًا مهمًّا في معرفة كيفية إبراز أفضل ما فيك وما يراه الآخرون فيك. هل استيقظت بمزاج معكر؟ ونفسيّة لا تريد شيئا؟ ارتدِ ملابس ذات ألوان زاهية! لقد ثبت أن الألوان تغير الحالة المزاجية، لذلك من المفيد جدًا معرفة هذه التفاصيل وأخذها في الاعتبار.

كيف وأين تختار الملابس التي تناسبك

أحيانًا يكون من السهل العثور على الملابس التي تناسبك والتي تحبها، ولكن في بعض الأحيان فقط وليس كثيرًا.

بعض العلامات التجارية لا تصنع إلا لأنواع معينة من الأجسام، وهذه الأنواع لا تتطابق دائمًا مع أجسامنا، ولكن يمكنك الحصول على المساعدة من الصفحات المتخصصة في العلامات التجارية من الأحذية والملابس والاكسسوارات، حيث ستجد جميع الأنواع. هنا بعض النصائح:

•عليك أن تؤمن بنفسك. هل سبق لك أن جربت شيئًا أعجبك أنت وحدك؟ من المهم أن تأخذ رأي الآخرين بعين الاعتبار، لكن في النهاية الشخص الذي سيرتدي الملابس هو أنت، لذا ثق بنفسك واشترِ ما يعجبك.

• لا تكن في عجلة من أمرك. من وقت لآخر كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من الصبر والوقت للعثور على ما تبحث عنه.

• انظر حولك. لا تستحوذ على نوع معيّن من الملابس، فالتركيز المفرط على لباس واحد يمنعك من رؤية الملابس التي بجواره.