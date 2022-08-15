بجناحين عملاقين.. مصممة إيطالية تحطم غينيس للأزياء التنكرية

حطمت مصممة الأزياء الإيطالية أريانا بالومبو، الرقم القياسي لأجنحة الأزياء التنكرية، المسجل في موسوعة غينيس العالمية لفن ”الكوسبلاي“، بعد أن صممت زيا تنكريا يتضمن جناحين عملاقين بعرض بلغ 6.22 مترًا.

والكوسبلاي نوع من فنون الأداء يقوم فيه المشاركون بارتداء زي تنكري لإحدى شخصيات الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو.

ويعود أصل هذا الفن إلى اليابان، حيث يعد الاسم جامعا بين اسمي ”زي“ و“مسرحية“ باللغة اليابانية.

وبعد أن بدأت خطواتها الأولى في عالم الكوسبلاي عام 2019، كرست بالومبو حياتها لمشروع تصميم زوج مذهل من الأجنحة، يتحرك بشكل ميكانيكي، لتظهر من ترديه في شكل ”الملاك“، حسبما أورد الموقع الإلكتروني الرسمي لموسوعة ”غينيس“.

وعززت تصميمات بالومبو في مدينة ميلانو الإيطالية، مطلع العام الجاري، من فرصتها في تحطيم الرقم القياسي لأجنحة ”الكوسبلاي“، لكن تصميمها الأخير استغرق بعض الوقت، خاصة في إعداد ”الدعائم“ الخاصة بالأجنحة ذات العرض الاستثنائي.

واستلزم إعداد الدعائم وحركتها أساليب خارجة عن المألوف تماما في عالم تصميم الأزياء، وبطريقة يديوية، بهدف تأهيل التصميم في النهاية لالتقاط الصور والمشاركة في عروض الكوسبلاي الممتعة.

وبدت بالومبو بعد ارتداء فستان الكوسبلاي بشعر مستعار ممشط تمامًا وأجنحة بيضاء مهيبة تتحرك برشاقة في الهواء.

وأشارت بالومبو إلى أن إطلاق إبداعاتها في فن الكوسبلاي جاء في سن متأخرة، قائلة: ”لطالما أحببت مشاهدة الرسوم المتحركة عبر التلفزيون، لقد اكتشفت شغفي، لا أعتقد أن الكوسبلاي له عمر، العمر رقم، يمكنك أن تبدأ وقتما تشاء، أعتقد أن أي شخص يمكنه فعل ذلك بقليل من الصبر“.

وبينت أن تصميم جناحي فستانها الفريد من الصفر استغرق شهرًا واحدًا فقط، وعلقت على ذلك مازحة: ”قد يكون هذا رقمًا قياسيًا آخر“.

وجدت المصممة الإيطالية بيئة إيجابية ومشجعة في مجتمع ”الكوسبلاي“، وتتطلع إلى التنكر والمشاركة في عروض ما بعد إغلاقات جائحة كورونا، عبر ارتداء فستانها ذي الجناحين العملاقين.

ورغم أن بالومبو فخورة للغاية بجناحيها، إلا أنها تخطط أيضًا لتصميم نسخة جديدة أصغر حجمًا لاستخدامها في جلسات التصوير، حيثُ ستكون حرة في الاستمتاع بأزيائها التنكرية دون تحمل الوزن الضخم لزوج الأجنحة العملاقة على كتفيها.