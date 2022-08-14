مصر.. تأجيل مهرجان "القلعة" حدادًا على ضحايا كنيسة "أبو سيفين"

قررت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، إرجاء افتتاح فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، والذي كان من المقرر انطلاقه، مساء اليوم الأحد، وذلك لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح ضحايا حريق كنيسة ”أبو سيفين“.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اندلع حريق في كنيسة المنيرة ”أبو سيفين“، ما أسفر عن مصرع 41 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، وفق بيان للكنيسة المصرية.

وكان مقررًا أن ينطلق حفل افتتاح الدورة 30 من مهرجان القلعة للموسيقى في قلعة صلاح الدين الأيوبي في العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويحييه الفنان مدحت صالح الذي اعتاد جمهور ”القلعة“ على الاستمتاع بصوته.

وسيطرت على المصريين حالة من الحزن، اليوم الأحد، بسبب اندلاع حريق بسبب تماس كهربائي في كنيسة ”أبو سيفين“ بمنطقة إمبابة في الجييزة، ما أسفر عن مصرع 41 شخصًا وإصابة 14 آخرين.

وأعلن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، نتائج المعاينة الأولية لموقع حادث حريق كنيسة المنيرة ”أبو سيفين“ في إمبابة، بعد تفقده موقع الحادث.

وكشف النائب العام عن زيادة عدد المصابين إلى 16 شخصًا، بينهم ضابطان ورجلا أمن، إلى جانب 12 آخرين من أبناء الكنيسة.

وقال النائب العام إن ”فريق المعاينة أنهى أعماله في موقع الحادث، ومناظرة كافة جثث الضحايا، ولم تُلحظ عليها إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى بخلاف الاختناق“.

وأكد النائب العام أنه ”وجه بسرعة انتهاء الصفة التشريحية للجثامين، تمهيدًا لتسليمها إلى ذويهم“.

وسألت النيابة العامة 14 شاهدًا ممن سمحت حالتهم الصحية بسماع أقوالهم، والذين أكدوا أن سبب الحادث تماس كهربائي بجهاز توليد الكهرباء.