من هو راكيش جونجونوالا؟

ذكرت عدة وسائل إعلام هندية بارزة اليوم الأحد، أن الملياردير الهندي راكيش جونجونوالا، توفي عن عمر ناهز 62 عاما.

وتقدر قيمة ثروة الملياردير الهندي الراحل، المعروف باسم Big Bull of Dalal Street بحوالي 5.8 مليار دولار أمريكي، بحسب مجلة ”فوربس“.

وتم نقل المذكور إلى أحد مستشفيات مومباي حوالي الساعة 6.45 صباحًا بعد تعرضه لسكتة قلبية، وأعلنت سلطات المستشفى وفاته لدى وصوله.

وكان الرجل يعاني من مشاكل صحية متعددة وخرج من نفس المستشفى قبل بضعة أسابيع بعد علاجه من مشاكل متعلقة بالكلى.

تأتي وفاة جونجونوالا، المستثمر في سوق الأسهم في شركة ”إيس“، صباح اليوم في أحد مستشفيات مومباي بعد تعرضه لأزمة صحية.

وجاءت وفاة الملياردير الهندي، وهو واحد من 36 مليارديراً في بلاده، بعد أسبوع من بدء تشغيل أحدث شركة طيران هندية ”أكاس إير“ Akasa Air، بدعم منه.

وشوهد جونجونوالا على كرسي متحرك عند إطلاق Akasa Air، التي تعاون فيها مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Jet Airways فيناي دوبي ورئيس شركة IndiGo السابق أديتيا جوش.

وكان لديه استثمارات في أكثر من 30 شركة، وكانت ”تيتان“ و“ستار هيلث“ و“تاتا موتورز“ و“مترو براندز“ من أكبر مقتنياته، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة Hungama Media و Aptech.

ولد راكيش جونجهونوالا في 5 يوليو 1960. وعمل والده كمسؤول عن ضريبة الدخل في مومباي، وتخرج من كلية ”سيدنهام“ وبعد ذلك التحق بمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.