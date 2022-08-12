ضبط عصابة نسائية تقدم خدمات منافية للآداب في الكويت (صور)

ضبطت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الكويت، اليوم الجمعة، عصابة من الوافدين يمتهنون القيام بأعمال منافية للآداب العامة من خلال استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتألف العصابة من 9 أشخاص، معظمهم من النساء، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، حيث تم العثور بحوزتهم على كمية كبيرة من الأدوات المنافية للآداب.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا أكدت فيه ضبط أفراد العصابة، مبينةً أنهم ”كانوا يقومون بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال منافية للآداب وخادشة للحياء“.

وأشار البيان إلى أنه ”تمت إحالة العصابة والمضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم“.

وتبذل السلطات الأمنية الكويتية جهودًا مكثفة لرصد كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة كافة البلاغات التي ترد إليها بشأن نشر مخالفات عبر هذه المواقع.

وسبق أن ضبطت الجهات الأمنية أشخاص يستخدمون مواقع التواصل لأعمال منافية للآداب، ففي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، ضبط رجال الأمن الجنائي مقيم هندي انتحل صفة فتاة، وأوهم أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذلك من خلال تغيير صوته، بهدف النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم مقابل أعمال منافية للآداب.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية آنذاك بيانًا رسميًا بشأن الحادثة، وأكدت أنه ”تم ضبط المتهم، مبينةً أنه كان يعمل بالاشتراك مع شخص آخر خارج البلاد“.

وفي آب/ أغسطس العام 2021، قضت إحدى محاكم الكويت، بحبس مواطن عُرف إعلاميًا بـ ”نصاب سناب شات“ لمدة سنة، بتهمة النصب والاحتيال على فتاة وإيهامها بالزواج بعد أن ادعى أنه شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد.

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“، ”أمرت المحكمة بحبس المواطن المتهم بعد مرافعة المحامية منى الأربش عن الفتاة التي تم النصب عليها بمشروع وهمي بقيمة 52 ألف دينار (173 ألف دولار) وإيهامها بالزواج“.