عقار جديد لمحاربة 300 نوع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية‎‎

طور العلماء عقارا جديدا يمكنه محاربة 300 نوع مختلف من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

واكتشف الباحثون أن العقار الذي يسمى ”فابيميسين“ يمكنه محاربة وقتل مئات البكتيريا المقاومة للأدوية، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويتوقع العلماء أن يساهم الدواء في إنقاذ الملايين من الأشخاص، حيث تساهم ”البكتيريا الخارقة“ في وفاة حوالي 7 ملايين شخصا سنويًا، وسط التحذيرات من أن هذه البكتيريا يجب أن تؤخذ على محمل الجد؛ نظرا لخطورتها الشديدة.

وتعتبر ”البكتيريا الخارقة“ سلالات من البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات المقاومة للغالبية العظمى من المضادات الحيوية، ويمكن أن يطور الشخص مقاومة للمضادات الحيوية بسبب الأدوية التي يتم وصفها أو استخدامها بشكل غير صحيح.

ومع ذلك، كشفت الدراسة على الفئران أن عقار ”فابميسين“ يستجيب ويقتل الالتهاب الرئوي المقاوم للعقاقير والتهابات المسالك البولية.

وإضافة لذلك، كشفت المزيد من الأبحاث أن الدواء كان فعالًا أيضًا ضد 300 سلالة أخرى من ”البكتيريا الخارقة“.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تمهد الطريق نحو علاج الالتهابات التي يصعب علاجها لدى البشر.

وأشارت التقديرات إلى أن ”البكتيريا الخارقة“ ستقتل 10 ملايين شخص كل عام بحلول عام 2050 وبالفعل يموت حوالي 700 ألف شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم؛ بسبب الالتهابات المقاومة للأدوية؛ بما في ذلك السل وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا.

وتعتقد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حوالي 2.8 مليون عدوى مقاومة للمضادات الحيوية تحدث في الولايات المتحدة كل عام، وهو أمر يستدعي القلق.

وانتشرت المخاوف بسبب أن الأدوية الموجودة أصبحت أقل فعالية، حيث لم يكن هناك سوى اثنين من المضادات الحيوية التي تم تطويرها خلال الـ 30 عاما الماضية.