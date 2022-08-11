بسبب إيقاف زميل لهم.. أئمة تونسيون يهددون بمقاطعة صلاة الجمعة

نفّذ أئمة تونسيون، اليوم الخميس، تحركا احتجاجيا وهدّدوا بمقاطعة صلاة الجمعة، إن امتنعت السلطات التونسية عن تقديم أسباب إيقاف زميلهم خليفة المشرقي.

واحتج أئمة محافظة المهدية أمام مقر المحافظة وأمام مقر المعتمديات (مقرات رسمية)، مشددين على تمسكهم بكشف أسباب الإقالة.

واستنكر الأئمة السبب الذي أعلنت عنه السلطات التونسية وهو ”عدم قدرة الإمام على الالتزام بصلاة الجمعة في مسجد والصلوات الأخرى في مسجد آخر“.

وأشار الأئمة إلى أن وزارة الشؤون الدينية هي التي قامت بتعيين الإمام في المسجدين، ثم قامت بإعفائه.

يذكر أن علاقة الأئمة التونسيين بوزارة الشؤون الدينية توترت مؤخرا خاصة بعد أن تم إيقاف إمام في محافظة نابل شمال البلاد، على خلفية تلاوة آيات قرآنية تتضمن لفظ ”انقلاب“، حسب ما أعلنه الإمام المعني بالأمر.

وكشف محمد زين الدين، وهو إمام الصلوات الخمس في جامع السلام، أن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي كان قد طلب منه تجنب تلاوة آيات قرآنية تتضمن عبارة ”انقلاب“.

وأكد زين الدين أن السلطات المحلية في مدينة نابل اتصلت به بعد ذلك وطلبت منه ”الركون إلى الراحة لمدة 10 أيام إلى غاية النظر في شأنه“، وفق تعبيره.

ونفى الإمام أن يكون قد تم إعفاؤه إلى حد الآن، مؤكدا أن السلطات المحلية أعادت الاتصال به وأعلمته برغبتها في إعادته لنشاطه.

وقال إنّه أبلغ المسؤولين بأن ”نفسيته منهارة حاليا“، وأنه يرغب في نيل قسط من الراحة، حسب قوله.